Río Negro confirmó la fecha del pago del bono de 30.000 pesos y cuándo será la nueva paritaria

El Gobierno de Río Negro dispuso abonar el bono extraordinario de $30.000 para todos los agentes de la administración pública el 24 de septiembre, en cumplimiento de lo acordado en la última paritaria.

La Secretaría de la Función Pública confirmó que el beneficio alcanza a la totalidad de trabajadoras y trabajadores estatales, como parte de la política de acompañamiento al personal en un contexto económico complejo.

Además, el 18 de septiembre se reunirá el Consejo Provincial de la Función Pública para analizar la propuesta salarial correspondiente al último trimestre de 2025.

La actual negociación paritaria en Río Negro

Este martes el Gobierno provincial tendrá una nueva ronda paritaria con Unter, luego de que ayer ATE aceptó la nueva propuesta salarial y UPCN la rechazó.

Este lunes, el gobierno rionegrino formalizó propuestas en las paritarias para los haberes de septiembre. En el Consejo de la Función Pública, la oferta para estatales de los regímenes de las leyes 1844 y 1904 se conforma con una escala de sumas fijas, entre los 20.000 y los 40.000 pesos, y un bono por única vez de 30.000 pesos.

El ofrecimiento a la Unter se circunscribió al bono y Educación defendió el plan trimestral julio-septiembre, que ya liquidó en los dos primeros haberes, a pesar de que el gremio declaró “insuficiente”. Esa pauta para septiembre establece un 1% y 10.000 pesos por cargo docente.



