Paritarias salariales en Río Negro: Educación incorporó subas por una escala de sumas fijas y mejoró su oferta para docentes

Este martes, los representantes de Unter ingresan a Trabajo para seguir con las negociaciones. Foto: Marcelo Ochoa.

En el reinicio de la paritaria, Educación mejoró la oferta inicial para septiembre para los docentes, sumando un bono de 25.000 pesos y una escala de sumas fijas.

El primer esquema ofrecido para el trimestre y que el ministerio venía liquidando preveía para el corriente mes un alza en los haberes del 1% y 10.000 pesos por cargo como “asignación docente”.

El nuevo ofrecimiento incorpora un bono por única vez de 25.000 pesos para abonar por planilla complementaria y, además, una escala de sumas que van desde los 10.000 a los 20.000 pesos, que se asignarán por antigüedad y por agente.

Por ejemplo, en septiembre, los docentes iniciales y hasta una antigüedad de 11 años tendrán subas del 1% de sus ingresos más 10.000 pesos como “asignación docente” (por cargo) y otra cantidad igual no remunerativa.

El porcentaje y ese monto por “asignación docente” se repetirá en la totalidad del sector, pero, después, se liquidará un monto por escala de antigüedad: 15.000 pesos para el tramo de 12 a 21 años; y 20.000 pesos en superiores a los 22 años.

La representación sindical adelantó en la paritaria que las subas siguen siendo “insuficientes” porque “no se contemplan los pedidos realizados y reafirmamos que toda recomposición salarial debe ser al básico, en porcentajes que impacten en todos los cargos del sistema educativo y no achaten la pirámide salarial”.

El acta establece que el bono de 25.000 pesos se depositará el 24 de septiembre y se confirmó para el 18 volver a paritaria para comenzar el análisis salarial de octubre.

Estas fechas fueron anunciadas por el gobierno provincial en respuesta a las exigencias de ATE que solicitó esas precisiones en el marco de su aceptación a la propuesta salarial planteada en el Consejo de la Función Pública.

Además, Educación informó de la actualización del valor de nafta en los 1.250 para el pago de la movilidad docente.