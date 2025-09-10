Este miércoles vence una cuota del bono Castello y Río Negro desembolsará 43 millones de dólares

El ministro Gabriel Sánchez completará este miércoles el operativo de compra de dólares para cancelar la nueva cuota del Castello. Foto: M.Ochoa/Archivo.

Este miércoles 10 de septiembre vence la cuarta cuota del bono en dólares del plan Castello, emitido por Río Negro en diciembre del 2017 y destinado al plan de infraestructura provincial.

El desembolso, que representa algo más de 60.000 millones de pesos y equivale a más de media masa salarial mensual de los estatales, exigió a la Provincia cumplir con operaciones de compra de dólares en un mercado volátil y con tendencia a su alza.

Este pago semestral totaliza unos 43 millones de dólares, entre el capital y los intereses pactados, y la adquisición de la moneda estadounidense se realiza al Banco Central, que actualmente tiene cotizaciones por encima de los 1.400 pesos por unidad de esa divisa.

El ministerio de Hacienda, a cargo de Gabriel Sánchez, confirmó su cancelación con recursos de la Provincia. Sin precisiones, esa disponibilidad se logró con fondos habituales por coparticipación y recaudación provincial, más el mecanismo del descubierto bancario (FUCO) y, además, la reserva existente por el bono de 60 millones de dólares abonados por las petroleras por el proyecto de Vaca Muerta Sur.

Números del título 320 Millones de dólares totalizó el capital para pagar, según la reestructuración de esa deuda lograda en el 2021.

44 Porcentaje ya abonado por la Provincia, con el pago de dos cuotas semestrales en el 2024 y 2025.

La operación de compra de dólares, según el mecanismo fijado por la entidad rectora de los bancos, será en tres jornadas y se inició el lunes. Este miércoles finalizará y, luego, la Provincia formalizará la transferencia para los tenedores del título.

El bono Castello se colocó en el mercado internacional hace casi ocho años por un total de 300 millones de dólares.

Durante la recesión por la pandemia, esa capital adeudado se incrementó por la posterior inclusión de cuotas impagas de intereses en ocasión de la reestructuración del pasivo, que también permitió otras condiciones y plazos. Ese acuerdo se logró después de que la Provincia cayera de un default en el 2020 al no cancelar dos compromisos por intereses.

El edificio del Ipross, una de las últimas obras del plan Castello, se inaugurará el próximo 30 de septiembre. Foto Archivo.

Con ese esquema del 2021, el pasivo totalizaba 320 millones de dólares, con vencimientos semestrales a partir del 2024. Esa cuota por abonar es la cuarta y restan otras cinco obligaciones semestrales, las cuales, suman casi 180 millones de dólares.

Hasta ahora, Río Negro canceló el 44% del bono Castello, con desembolsos por encima de los 140 millones de dólares. La finalización de la obligación se cumplirá en abril del 2028.

El Estado rionegrino no es el único con estos compromisos en dólares, asumidos mayormente en la gobierno de Mauricio Macri con un contexto internacional favorable para esas emisiones, aunque, después, esas provincias afrontaron serias dificultades en la pandemia para sus cumplimientos.

En el último tiempo, Río Negro cumplió con sus cuotas con préstamos del banco Patagonia o con adelantos de coparticipación federal, pero este año, no fueron necesarias esas herramientas por los recursos extraordinarios de los contratos petroleros.

Simultáneamente, La Rioja ratificó su cesación de pagos de sus títulos en dólares mientras mantiene un proceso de negociación con sus acreedores para su reestructuración.

Como Río Negro, el estado riojano colocó su Bono Verde en el 2017, con vencimiento en el 2028 y un total de 318 millones, y se colocó para el financiamiento de un parque eólico.