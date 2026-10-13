Río Negro lanzó su app para realizar trámites provinciales a distancia: ¿De qué se trata?

Este martes se realizó el lanzamiento de la aplicación «Soy Río Negro» y «RioBot», dos herramientas pensadas por el Gobierno de Río Negro para agilizar trámites y el acceso a la información a todos los habitantes de la provincia.

El acto se llevó a cabo en la Sociedad Española de Roca y contó con la presencia de intendentes y dirigentes políticos del Alto Valle, Valle Medio, Andina y Atlántica. En primer instancia, se presentó la idea principal de esta iniciativa: «El objetivo es que todos los rionegrinos puedan acceder y reservar su gestión de trámites de manera fácil, sin filas y sin traslados innecesarios».

Intendentes y autoridades provinciales se hicieron presentes en el evento de lanzamiento. Foto: Alma Terzibachian.

«Hoy damos un paso clave para cambiar la forma en la que te relacionas con el estado rionegrino. Modernizar el estado significa acercar las distancias, ahorrar tiempo y generar más oportunidades para todos», señalaron.

Desde la aplicación se pueden realizar trámites de manera gratuita y sin horarios. Allí se podrán realizar gestiones de distintas áreas provinciales, como la Agencia de Recaudación Tributaria, el Registro Civil, Educación, Seguridad, IPPV y Aguas Rionegrinas.

Además, esta modernización se complementa con «RioBot 2.0«, una inteligencia artificial que funciona a través de WhatsApp. A este asistente virtual se le podrán hacer consultas o pedir información actualizada a través de mensajes de texto o audio sobre el estado de las rutas, el clima, farmacias de turno, actividades culturales, transporte, entre otros.

El avatar de RíoBot también tuvo protagonismo en el acto. Foto: Alma Terzibachian.

El evento fue presidido por Milton Dumrauf, ministro de Modernización de la Provincia de Río Negro, que explicó las utilidades de las nuevas herramientas a disposición: «El gobernador ya tenía claro que teníamos que pasar de un estado analógico a un estado digital. Es un hito más en esta transformación», sentenció.

Además, hubo participación de Oswaldo Parré dos Santos, presidente del Banco Patagonia: «Es un orgullo para nosotros participar de este proyecto que es muy importante para la provincia».

El presidente del Banco Patagonia estuvo presente en el lanzamiento de las herramientas. Foto: Alma Terzibachian.

¿Cómo descargar Soy Río Negro y RíoBot?

La aplicación Soy Río Negro ya se encuentra disponible para descargar en Play Store y App Store en cualquier celular. Al instalarla, te pedirá una verificación a través de la cámara, donde se te pedirá el DNI y se escaneará tu rostro. Cabe aclarar que para utilizar Soy Río Negro debés ser mayor de 16 años.

Por otro lado, para utlizar RioBot se debe acceder a la página del Gobierno de Río Negro. Allí, podrás encontrarla y te dirigirá a WhatsApp, donde podrás chatear con esta herramienta.

El trabajo de modernización y el papel de Banco Patagonia

En diálogo con RIO NEGRO, Dumrauf explicó la importancia de esta aplicación: «Queremos ponerle la información que el Estado tiene al alcance de la mano del rionegrino. A través del celular se pueden hacer todos los trámites de la provincia de Río Negro».

Y adelantó los planes que tiene el Gobierno de la provincia: «Estamos trabajando en varias herramientas tecnológicas. Hay un plan de salud digital integral que está en funcionamiento. Todos los organismos estamos trabajando en el desarrollo de herramientas para hacer un Río Negro digital«.

A su vez, Otacilio Magalhaes, vicepresidente de Banco Patagonia, expresó su alegría por participar de esta iniciativa: «Nos pareció que el banco podría aportar en este proyecto. El banco ayudó al desarrollo de la aplicación«.

Otacilio Magalhaes fue uno de los representantes de Banco Patagonia en el evento. Foto: Alma Terzibachian.

Además, indicó cuál es el objetivo de la entidad bancaria con el creciente protagonismo de Vaca Muerta: «Hay un montón de personas y empresas que están teniendo la oportunidad de integrarse a proyecto. Como institución debemos entender cuál es el proyecto de desarrollo que hay en la provincia y ofrecer soluciones. Nuestro objetivo es aportar para el desarrollo de la provincia«.