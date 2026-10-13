Fin de semana largo: Río Negro entre las provincias con mejor desempeño, según la CAME

Según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), durante el fin de semana largo se movilización 1.490.400 turistas por el país, con un impacto económico de más de 300 millones de pesos. Las provincias que mejor se desempeñaron fueron Córdoba, Río Negro, Santa Fe y Tucumán, donde se llevaron a cabo eventos gastonómicos y culturales.

En Río Negro el destino con mejor ocupación fue Bariloche, donde se llevó a cabo el evento gastronómico Bariloche a la Carta, que reunió a 40 mil personas en el centro de la ciudad. El destino igualó a Puerto Madryn, en Chubut, con un 80% de sus plazas ocupadas.

«Son fundamentales estos eventos para la ciudad. Sino, la baja sería complicada», señaló a Diario RÍO NEGRO Eric Guzmán, secretario de Turismo de Bariloche. Para los meses que aún quedan de la temporada baja, están previstos «otros eventos, como las trail -carreras de montaña- El Cruce y UTMB, que fomentan el turismo deportivo y le dan visibilidad al destino», afirmó el funcionario.

Bariloche. Nueva edicion de Bariloche a la Carta.

Según el informe de la CAME, durante el fin de semana largo de octubre «los mejores desempeños se concentraron en destinos que combinaron grandes acontecimientos, gastronomía, naturaleza y propuestas culturales«. La fiesta de la cerveza en Córdoba y el festival musical Harlem en Santa Fe, fueron algunos de los eventos que, como Bariloche a la Carta, impulsaron el turismo nacional.

Respecto del mismo feriado del 2025, la cantidad de viajeros creció un 3,5% y el gasto promedio por día fue mayor, aunque en términos reales el gasto total representó una caída del 2,2%. También creció la cantidad de reservas para traslados aéreos: según Aerolineas Argentinas, hubieron 160.532 reservas, y la conexión entre Buenos Aires y Bariloche lideró el ranking de las rutas más solicitadas, seguida por los trayectos desde la capital federal hasta otros destinos como Córdoba y Mendoza.

«Soy optimista» para el verano

El secretario de Turismo de Bariloche señaló que, respecto de la próxima temporada de verano, es «optimista pero no eufórico». Según Guzmán, el verano «depende de la situación económica de la gente y también del clima. Fui cauto en el invierno y nevó en el momento justo».

El funcionario recordó la importancia del turismo «de pesca y trekking de montaña», y señaló que «la intención es hacer un lanzamiento de la temporada de verano de Bariloche en Brasil», para atraer a ese público a que visiten la ciudad no sólo en invierno sino también en la temporada estival.

«Queremos mejorar el servicio para campers, que también es un turismo que gasta», agregó Guzmán, y concluyó: «no vamos a parar de promocionar la ciudad, aunque hoy en día la matriz productiva se enfoca en energía, campo y minería, sabemos que el turismo es una actividad que derrama económicamente«.