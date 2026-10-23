Salud en Neuquén: recategorizan a más de 3.000 agentes y alcanzan casi la totalidad de la planta

La norma, refrendada por el ministro de Salud, Martín Regueiro, entró en vigencia este viernes y tiene efecto retroactivo al 1 de enero de 2026. Foto: archivo.

El gobernador, Rolando Figueroa, firmó este jueves el decreto 1708 / 2026 que completa la recategorización de casi todo el personal de Salud de Neuquén. La medida alcanza a más de 3.000 trabajadoras y trabajadores.

La norma, refrendada por el ministro de Salud, Martín Regueiro, entró en vigencia este viernes y tiene efecto retroactivo al 1 de enero de 2026.

El decreto contempla dos tipos de modificaciones en la situación laboral de los agentes. Por un lado, las recategorizaciones permiten avanzar de categoría a quienes cumplen con los requisitos establecidos por el Convenio Colectivo de Trabajo y llevan un determinado período sin ascensos.

Por otro, los cambios de agrupamiento reconocen la formación académica de los trabajadores que obtienen un título y reúnen las condiciones para incorporarse a un escalafón acorde con su preparación.

Más de 11.000 recategorizaciones en Salud

Los reencasillamientos concretados ayer alcanzaron a 3.730 personas, que se suman a las 7.932 beneficiadas durante 2025. De esta manera, el proceso quedó prácticamente concluido para el conjunto del personal, aunque aún resta analizar algunos casos puntuales.

Según pudo corroborar Diario RÍO NEGRO, el decreto dispuso 300 cambios de agrupamiento que abarcan las áreas operativa, administrativa, asistencial, técnica y profesional, con distintos niveles según cada categoría.

“Como dijimos en la anterior recategorización, no solo invertimos en medicamentos, equipamiento y vehículos, también lo hacemos en nuestros equipos de Salud”, destacó Regueiro.

Aseguró que se trató de “un acto de estricta justicia laboral y un reconocimiento al trabajo y compromiso de las y los trabajadores de salud, que día a día ponen el cuerpo para garantizar el cuidado integral y la calidad de la atención, que eligen trabajar en salud pública y que sostienen su formación con el correr de los años”.

Esta medida se vincula directamente con lo normado por el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) que rige para el sector. Además, el decreto detalla que el personal alcanzado continuará cumpliendo las mismas funciones que desarrolla en la actualidad.