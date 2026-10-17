Santilli busca acuerdos con los gobernadores para avanzar con las reformas y apuntó contra Kicillof por la presión fiscal

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, expuso ante el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y afirmó que el Gobierno busca negociar con las provincias para avanzar con su paquete de reformas. Durante su discurso, el funcionario remarcó que resulta indispensable articular una hoja de ruta compartida con los mandatarios provinciales para consolidar el rumbo económico del país.

En ese marco, el exreferente del PRO destacó que existen proyectos por un total de US$ 208.000 millones presentados en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), detallando que una porción significativa ya cuenta con la aprobación correspondiente.

En cuanto a la conectividad, planteó la urgencia de ampliar la infraestructura vial y ferroviaria nacional. Al respecto, enumeró la necesidad de intervenir corredores estratégicos como las rutas nacionales 3, 5 y 7, además de optimizar el funcionamiento de redes como el Belgrano Cargas para facilitar el traslado de la producción hacia los puertos.

Finalmente, apuntó contra la política tributaria de la administración bonaerense. Cuestionó a Axel Kicillof por la elevada presión fiscal y la decisión de no adherir al RIGI, al sostener que «estas medidas representan un freno para la llegada de capitales y la generación de empleo en territorio bonaerense».

Diego Santilli sobre el DNU 70, las PASO y los incidentes en el Congreso

Durante una entrevista con Radio Mitre, el jefe de Gabinete celebró la falta de quórum en Diputados para debatir el DNU 70/2023 y afirmó: «No dar quórum es trabajar a favor de los argentinos». A su vez, remarcó que el decreto constituye una columna vertebral de la gestión junto a la Ley Bases.

El funcionario defendió la derogación de la ley de alquileres por haber provocado menor oferta y mayores precios, asegurando que el DNU «trajo muchas soluciones a un país regulado y lleno de problemas». Como parte de sus avances, recordó el acceso a internet satelital de Starlink en áreas rurales.

En cuanto a la reforma electoral, se mostró confiado en que el Congreso suspenderá las PASO. Criticó que los ciudadanos deban concurrir a las urnas hasta seis veces en ciertos distritos y advirtió que la elección cuesta USD 200 millones: «¿Qué diputado y senador va a estar en frente de la sociedad que quiere no tener que ir a votar seis veces? Yo creo que va a funcionar. Vamos a tener reforma electoral«.

Por otra parte, respecto a los incidentes en la Marcha Federal Universitaria, Santilli apuntó a los agresores: «Repudio totalmente a los delincuentes violentos, estos energúmenos que van a las marchas a agredir, a tirar piedras, a romper todo». En esa línea, ratificó la postura oficial, señaló que se elevó un 270% el presupuesto universitario 2024 en comparación con 2023 y se reforzaron los hospitales del sector: «Hemos cumplido el 100% de la cautelar».

Finalmente, atribuyó las protestas a un intento de desestabilización por parte de la oposición: «Lo que parece es que tuvieran temor a la competencia. Entonces, lo que necesitan es desestabilizar, romper la calle», cerró.