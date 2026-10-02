Diego Santilli en IDEA: «Milei encendió las otras dos turbinas de la economía, gas y minería»

Desde París, donde hoy finaliza el Argentina Week, el jefe de gabinete de ministros de la nación, Diego Santilli, dijo presente con un breve mensaje grabado en el cierre del 62º Coloquio de IDEA que se realiza en Mar del Plata.

«Hace tres años el país estaba asociado con lo peor del mundo, Cuba, Nicaragua e Irán. En los supermercados no podías comprar más de dos aceites. Cada vez que vos tenías que ir al médico o ir a transitar en tu vida estaban los cortes y los bloqueos hechos por los gerentes de la pobreza», aseguró Santilli al inicio de la charla.

«El presidente Milei será recordado como el presidente que nos sacó del ostrasismo y nos libró del caos», aseguró Santilli. En relación a ello resaltó en materia política nos asoció con la primera potencia del mundo y en materia económica logró equilibrar las cuentas públicas en su primer mes de gobierno, así como la baja de la inflación y de la pobreza.

«Milei será recordado como el presidente que nos sacó del ostrasismo y nos libró del caos» Diego Santilli, jefe de gabinete de ministros

«Milei devolvió a la Argentina a las democracias occidentales, lugar de donde nunca debió haberse ido. En materia económica logró la estabilidad macroeconómica eliminando el déficit del Tesoro en el primer mes y el déficit del Banco Central en el sexto mes» afirmó y agregó: «Por supuesto que falta, falta un montón. Pasamos de un país donde había 57% de pobreza a un país del 32% de la pobreza. Son 20 puntos menos, más de 20 puntos».

Al igual que en las intervenciones del presidente Javier Milei y del ministro de economía Luis Caputo, el ministro coordinador ponderó el crecimiento económico en la actual gestió: «Va a suceder algo que no nos venía sucediendo en nuestro país, que es durante 4 años el país va a crecer», ponderó.

Al respecto Santilli afirmó que la convicción y decisión del presidente fue clave para lograr esa senda. «Decisión para sancionar una ley de modernización laboral que no pasaba hace 50 años en la República Argentina. Para tener una ley penal juvenil que no pasaba hace 40 años. Para enfrentar el avance de las inversiones en los minerales en nuestro país, resolviendo una ley de glaciares que hace 15 años se viene discutiendo. Decisión para avanzar en un régimen de inversiones que nos permita competir», aseguró

«El presidente Milei encendió las otras dos turbinas de la República Argentina que la van a llevar a crecer 20, 30 años consecutivamente: gas y minería» Diego Santilli, jefe de gabinete de ministros

Santilli comparó a la Argentina con un avión que volaba con una sola turbina, que era el agro, y señaló las dificultades que surgían cuando esa turbina fallaba por ejemplo por una sequía.

«El presidente Milei encendió las otras dos turbinas de la República Argentina que la van a llevar a crecer 20, 30 años consecutivamente. ¿A qué me refiero? Hoy la gas, la segunda turbina que ya está a pleno funcionando y la tercera turbina es la de la minería», afirmó.

Para el cierre, Santilli puso el foco en el proceso electoral de 2027. ¿Qué es lo que se pone en juego el año que viene? Se pone en juego qué Argentina queremos. La de la libertad, la del progreso, la de la inversión, la del desarrollo, la de las exportaciones. O si queremos volver a una economía cerrada, oscurantista, que nos llevó a una pobreza extrema», arengó a los empresarios.