Diego Santilli presentó un programa en París para «abrirle los brazos a inversores»: de qué trata

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, estuvo presente en el evento celebrado en Francia. (Foto: Gobierno de la Nación)

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, presentaron en París el nuevo Programa de Ciudadanía por Inversión para la República Argentina. El lanzamiento se concretó en el marco de la Argentina Week París, una cumbre orientada a captar inversiones de capitales extranjeros en la capital francesa.

El funcionario vinculó la medida con el rumbo económico del Gobierno nacional. Argumentó que el ingreso de capitales repercutirá en la producción, el crecimiento de las exportaciones y la generación de puestos de trabajo.

Cuáles serán los requisitos financieros para el titular y su grupo familiar

El medio Noticias Argentinas informó que durante la exposición, Santilli afirmó que la propuesta apunta a brindar certidumbre, confianza y otorgar la ciudadanía a aquellos inversores globales que decidan apostar por el país.

«Argentina le abre los brazos a muchos de estos ciudadanos del mundo que quieren venir a invertir, desarrollar y profundizar el camino” afirmó Santilli durante el evento.

El programa prevé dos modalidades principales para el postulante titular: un aporte directo y no reembolsable de US$ 350.000 destinados al Tesoro Nacional, o la suscripción de un título público específico por un valor de US$ 800.000. El esquema formalizado ante empresarios e inversores internacionales comenzará a recibir las primeras solicitudes de admisión a partir del cuarto trimestre del año.

La medida extiende sus beneficios al grupo familiar: los cónyuges e hijos de entre 18 y 25 años deberán integrar US$ 100.000 al Tesoro, mientras que para los hijos menores de 18 años el monto se fijó en US$ 25.000.

Los fondos deberán canalizarse exclusivamente por el sistema financiero formal: la evaluación quedará en manos de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión y la resolución final la dictaminará la Dirección Nacional de Migraciones.