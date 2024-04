Scioli respondió a las críticas por integrar el Gobierno de Milei: «Tomé la decisión de ayudar en este momento del país»

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, se defendió de las críticas que recibió por sumarse al Gobierno de Javier Milei. Los cuestionamientos fueron realizados por sectores del peronismo.

“Estoy comprometido a aportar mi experiencia en este momento de la Argentina, sentí que no podía ser indiferente y por eso tomé esta decisión de ayudar y colaborar. Si algunos me critican por eso…lo que estoy haciendo acá es tratar de encontrar soluciones”, sostuvo el ex gobernador bonaerense en declaraciones a los periodistas acreditados en Casa Rosada, luego de haber participado de una reunión con empresarios del sector turístico.

“El Presidente ha sido muy claro, convocó mas allá de las identidades partidarias, a los que quieran colaborar con el país y yo lo hago así, como lo hago hace años”, insistió.

Por otro lado, Scioli volvió a defender la posibilidad de que los clubes de fútbol puedan convertirse en Sociedades Anónimas, iniciativa que es cuestionada por el kirchnerismo e impulsada por La Libertad Avanza y el macrismo.

“Ya se habla de facilitar el ingreso de inversiones a los clubes. En esta modernización que se esta viviendo en otras partes del mundo es importante que se pueda dar esta opción, y vuelvo a repetir la palabra opción, para que una institución, que así lo desea, pueda tomar un camino como se viene haciendo en Uruguay, Brasil, Chile, Perú, Colombia…”, remarcó.