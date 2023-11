Video | Sergio Massa en Río Negro: acentuó sus diferencias con Milei sin mencionarlo, de cara al balotaje

El ministro de Economía Sergio Massa no perdió la oportunidad durante su visita en Roca para cargar contra el candidato Javier Milei de Libertad Avanza (aunque sin mencionarlo) y volvió a criticar sus propuestas como lo hizo durante el debate presidencial, a pocos días del balotaje.

“Las Malvinas son argentinas”

El candidato de Unión por la Patria remarcó fuerte este punto para diferenciarse del libertario que había ratificado su afinidad con la exprimera ministra británica Margaret Thatcher.

“Fue una gran líder”, había declarado el domingo pasado.

Incluso organizaciones de excombatientes de la guerra de Malvinas repudiaron la reivindicación que hizo Milei a la exdirigente británica.

“Sí a Vaca Muerta y a un proyecto que defienda la industria nacional”

Massa también volvió a cuestionar a Milei al referirse a la cuenca hidrocarburífera. Antes del debate, el diputado nacional había propuesto privatizar Vaca Muerta aunque durante el debate había bajado el tono y señalado que era “una cuestión provincial, yo no me tengo que meter”.

El ministro de Economía remarcó que hay que seguir apostando desde el gobierno nacional en la cuenca hidrocarburífera y criticó la apertura del mercado.

“Si a Vaca muerta, a un proyecto de país que defienda la industria nacional y no a la apertura indiscriminada”, expresó.

“Sí a la educación pública y a las universidades públicas”

El candidato de Unión por la Patria también recurrió a este punto para criticar a su oponente que propuso arancelar la educación. En el debate Milei señaló que “a corto plazo, no voy a arancelar. Después voy a darle los recursos a la gente para que decida a qué universidad quiere asistir”.

Durante su acto en Roca, el ministro arengó que trabajaría por la educación pública y las universidades públicas.