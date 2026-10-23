Tarifa Neuquina: Figueroa anunció un descuento del 30% en la luz para usuarios del EPEN

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, anunció una rebaja del 30% en la tarifa eléctrica para los hogares residenciales que reciben el servicio del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN). El beneficio comenzará a regir en noviembre y alcanzará a más de 96.000 usuarios, que representan el 87% del total de clientes atendidos por el organismo.

El anuncio se realizó durante el acto por el 53° aniversario de Los Miches, en el norte de la provincia. Allí, el mandatario explicó que los usuarios deberán completar un formulario para acceder a la denominada Tarifa Neuquina.

“A partir del mes que viene hay una rebaja para todos los hogares residenciales del 30%. Para eso van a tener que llenar un formulario de la Tarifa Neuquina. Inmediatamente va a operar el descuento”, señaló Figueroa.

La rebaja también alcanzará a hoteles y restaurantes

La medida no estará destinada únicamente a los hogares. Figueroa también anunció una reducción del 30% en las tarifas eléctricas para los establecimientos del sector hotelero y gastronómico, en línea con el beneficio que, según indicó, ya reciben los usuarios industriales.

“Creemos que Neuquén tiene que ser mucho más competitivo”, sostuvo el gobernador al presentar la iniciativa.

El mandatario vinculó la decisión con el objetivo de reducir los costos de los servicios para las familias y las actividades productivas, además de mejorar las condiciones de competitividad de la provincia.

Cómo es la tarifa eléctrica del EPEN

El cuadro tarifario vigente del EPEN contempla distintos cargos fijos y variables de acuerdo con el nivel de consumo de cada usuario residencial. Las facturas también pueden variar según la categoría del cliente y el esquema de subsidios que le corresponda.

La tarifa correspondiente a los consumos de agosto de 2026 fue establecida mediante la Resolución Ministerial N.º 045/2026.

Con la nueva Tarifa Neuquina, el Gobierno provincial busca ampliar los beneficios para los usuarios residenciales y acompañar a sectores económicos vinculados con la actividad turística y gastronómica.

“Los neuquinos tenemos que vivir mejor. Este es el rumbo que hemos elegido”, concluyó Figueroa.