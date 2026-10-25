Balotaje entre Lula y Bolsonaro: dónde pueden votar en Argentina los residentes brasileños en la elección de este domingo

Brasil elige entre Lula y Bolsonaro en las elecciones de este domingo. Foto: AP.

Los brasileños comenzaron a votar el domingo en la polarizada segunda vuelta de las elecciones presidenciales entre el presidente en funciones, Luiz Inácio Lula da Silva, y Flávio Bolsonaro.

Dónde pueden emitir su voto los residentes en el exterior en este balotaje.

Balotaje: dónde pueden votar en Argentina los brasileños

Según los datos del Tribunal Superior Electoral de Brasil hay más de 918 mil brasileños habilitados para votar desde el exterior.

La Nación indicó que los puntos para poder hacerlo en Argentina son la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Paso de los Libres y Puerto Iguazú.

El sistema utilizado es la urna electrónica. Al momento de presentarse al cuarto oscuro, el elector debe presentarse con un documento oficial que incluya la fotografía con la sede asignada.

Elecciones en Brasil: habilitados para votar más de 150 millones de personas

Los centros de votación abrieron el domingo a las 8 de la mañana en el Distrito Federal y en los estados bajo el huso horario de Brasilia. En otros estados como Mato Grosso y gran parte del Amazonas ya habían abierto una hora antes. En 11 ciudades del estado de Amazonas y en Acre, el estado en la frontera con Bolivia y Perú, abrieron dos horas antes.

Casi 159 millones de ciudadanos están convocados a las urnas en más de 94.000 centros de votación distribuidos en todo el país y en el exterior