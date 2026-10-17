Día de la Lealtad: Axel Kicillof realizará un acto en La Matanza en plena interna peronista

Axel Kicillof encabezará este sábado al mediodía un acto por el Día de la Lealtad peronista en el distrito de La Matanza (Foto: archivo)

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabeza este sábado al mediodía un acto central por el Día de la Lealtad peronista en el distrito de La Matanza. La convocatoria se da en el marco del 81 aniversario de la histórica movilización obrera que culminó con la liberación de Juan Domingo Perón en 1945.

El encuentro político posiciona al mandatario provincial como uno de los principales protagonistas de la discusión interna que atraviesa el peronismo. La conmemoración ocurre en la antesala del proceso electoral de 2027, donde el espacio opositor busca reordenar su estrategia frente al gobierno nacional.

Cuál es el armado territorial del peronismo

La organización del evento está a cargo del intendente local, Fernando Espinoza, y de la vicegobernadora Verónica Magario. Ambas figuras actúan como anfitriones en el Centro de Eventos Culturales y Deportivo Juan Domingo Perón, ubicado en la localidad de González Catán.

Según detalló Infobae, del acto participarán ministros provinciales e intendentes que integran el Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Este espacio político fue impulsado por Kicillof como una rama interna para forjar una estructura propia que le permita negociar en igualdad de condiciones con el kirchnerismo y el Frente Renovador.

Axel Kicillof junto a Carlos Bianco, su jefe de Gabinete. Foto: Clarín Fotografía

La jornada cuenta además con el respaldo de diversas organizaciones sociales, entre ellas el Movimiento Evita y Somos Barrio de Pie. A su vez, se ha garantizado la presencia de referentes gremiales pertenecientes a la CGT y a las dos CTA con asiento en la provincia.

Los organizadores prevén que las instalaciones del predio deportivo se colmen de militantes y dirigentes territoriales. Fernando Espinoza será el encargado de abrir la lista de oradores, seguido por Verónica Magario, mientras que el cierre del acto estará a cargo del propio mandatario provincial.

Las tensiones internas y actos previo a las Elecciones Nacionales 2027

Más allá de la convocatoria oficial del Partido Justicialista bonaerense que preside Kicillof, el peronismo mostrará posturas divididas durante la misma jornada. En paralelo al evento en La Matanza, el sector vinculado al kirchnerismo llevará a cabo su propia conmemoración bajo la consigna «Lealtad con Cristina» en el barrio porteño de Constitución.

Las diferencias estratégicas en torno a las candidaturas y al liderazgo futuro se mantienen latentes entre los distintos sectores internos. Mientras el lado de Kicillof apuesta por construir una alternativa con proyección propia, desde La Cámpora endurecieron su postura para impulsar la centralidad de la expresidenta Cristina Kirchner de cara a 2027.

Voceros del espacio provincial han señalado la necesidad de establecer mecanismos claros de conducción y toma de decisiones para evitar los desacuerdos que marcaron experiencias de gestiones anteriores. En ese sentido, referentes del espacio insisten en que las definiciones electorales definitivas se postergaron hasta los primeros meses del próximo año.

La multiplicidad de convocatorias refleja el complejo escenario de atomización que atraviesa la oposición política en la provincia de Buenos Aires. Mientras algunos intendentes y dirigentes intentan participar de los distintos homenajes para mantener puentes de diálogo, la definición del liderazgo definitivo continúa abierta.