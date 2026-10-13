Trasladaron ya el 40% de los presos de Villa Devoto: así fueron llevados hacia Marcos Paz

En los primeros dos días, ya se concretó el traslado de 609 presos de Villa Devoto al nuevo Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz, indicó el Ministerio de Seguridad Nacional. Representa el 40 % de la población penal del establecimiento.

Desde el Ejecutivo sostuvieron que se desarrolló «de manera progresiva, pacífica y ordenada», con la coordinación del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y las fuerzas federales de seguridad.

Desocupan Villa Devoto: así es el traslado de presos

Según información de Presidencia, a la que accedió Diario RÍO NEGRO, el traslado marcó el inicio de la desocupación de Devoto y la puesta en funcionamiento del nuevo establecimiento.

«Se realiza en el marco de la Resolución 1042/2026, que dispuso la habilitación del complejo de Marcos Paz y la desafectación del uso penitenciario del establecimiento de Villa Devoto, conforme al Convenio Marco suscripto en 2018 entre el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con intervención de la Agencia de Administración de Bienes del Estado», señalaron desde Casa Rosada.

Cómo es el dispositivo para el traslado de presos a Marcos Paz

Para el procedimiento, el Ministerio conformó el Comando Unificado Federal mediante la Resolución 1018/2026. Detallaron que el dispositivo contó con aproximadamente 1.000 funcionarios penitenciarios y el apoyo de 600 efectivos de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. La coordinación incluyó comunicaciones radiales y seguimiento satelital de los vehículos de traslado.

Antes del ingreso de los internos, se realizó una prueba integral de habitabilidad y funcionamiento del nuevo complejo con la participación de 1.080 efectivos, cadetes y cursantes de los institutos de formación del SPF. Se evaluaron las instalaciones, los servicios esenciales, los sistemas de seguridad y las condiciones de funcionamiento para identificar necesidades y realizar ajustes.

La preparación también incluyó reuniones con organismos competentes del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, entre ellos la Cámara Federal de Casación Penal, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal y los juzgados federales con causas abiertas en Devoto y con jurisdicción en el emplazamiento del nuevo complejo. Además, se articuló con la Iglesia católica para contribuir al desarrollo pacífico y ordenado del traslado.

Se realizaron evaluaciones médicas, se acondicionó un espacio para la recepción y estabilización de pacientes ante eventuales emergencias y se implementaron mecanismos de identificación y registro de los internos y sus pertenencias para asegurar la trazabilidad.

El Gobierno marcó que en Marcos Paz tendrán continuidad los talleres laborales, las propuestas de formación profesional y las actividades educativas de los niveles primario, secundario y universitario. Asimismo, se notificó a los juzgados competentes sobre los traslados y los nuevos lugares de alojamiento para dar continuidad a las actuaciones correspondientes a cada situación procesal.

Por la visita del papa León XIV algunos presos seguirán en Devoto

Por la visita del papa León XIV, entre 60 y 80 presos permanecerán en Villa Devoto, sostuvo la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva en diálogo con Radio Rivadavia.

El SPF informó a la población penal y a sus familias sobre las etapas del traslado, los nuevos destinos de alojamiento y los cronogramas de visitas.