Presos VIP en Comodoro Rivadavia: allanaron celdas que tenían desde una PlayStation 5 hasta una heladera

Una investigación por presuntas irregularidades en la cárcel de Comodoro Rivadavia dejó al descubierto una serie de beneficios VIP que tenían algunos detenidos. Entre los objetos secuestrados, las autoridades secuestraron desde celulares y electrodomésticos hasta una consola PlayStation 5.

El operativo se realizó esta semana en la Alcaidía policial de la ciudad, un lugar destinado al alojamiento de personas detenidas y procesadas por distintas causas penales. Según informó ADN Sur, la pesquisa también derivó en el apartamiento preventivo por 60 días del jefe de la dependencia, José Leonardo Fernández.

Investigación en la Alcaidía de Comodoro y hallazgo de elementos prohibidos

La causa se inició a fines de abril por decisión de la Fiscalía, que investigaba posibles hechos de cohecho y connivencia entre personal policial e internos. A partir de esa información se ordenaron allanamientos dentro del establecimiento y en seis domicilios particulares.

Los procedimientos comenzaron durante la madrugada del martes y contaron con efectivos trasladados desde Rawson y Trelew.

El director de Seguridad de la Policía del Chubut, Omar Delgado, detalló que durante los allanamientos encontraron «celulares, una heladera, un microondas, un horno eléctrico y otros elementos que no son habituales de tenerse en esos pabellones, como una PlayStation 5«.

Además de los dispositivos electrónicos y electrodomésticos, los investigadores secuestraron documentación y teléfonos que ahora serán analizados dentro de la causa judicial.

Celdas convertidas en depósitos y beneficios para detenidos

Uno de los hallazgos que llamó la atención de las autoridades fue el uso de dos celdas como espacios de almacenamiento. Según explicó Delgado, esos sectores ya no eran utilizados para alojar detenidos.

«Había dos celdas que habían dejado de ser celdas para detenidos y se habían transformado en depósito de mercadería que tenían los detenidos en ese espacio», afirmó el jefe policial durante una entrevista televisiva.

La inspección también detectó una celda equipada con colchón y televisor para uso exclusivo de uno de los internos. De acuerdo con Delgado, el detenido estaría vinculado a hechos violentos ocurridos en Comodoro Rivadavia, aunque evitó brindar más detalles por el avance de la investigación.

Actualmente, la Alcaidía alberga a más de 100 detenidos distribuidos en 11 pabellones. Mientras Asuntos Internos desarrolla un sumario administrativo, la Fiscalía analiza los elementos secuestrados para determinar el alcance de las posibles responsabilidades penales y administrativas.