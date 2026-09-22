«Estoy en total desacuerdo»: Monteoliva cruzó a la jueza que declaró inconstitucional el nuevo régimen penal juvenil

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, cuestionó con dureza a la jueza porteña Laura Beatriz De Marinis por declarar la inconstitucionalidad del nuevo Régimen Penal Juvenil y sobreseer a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo.

En declaraciones a Infobae, la funcionaria aseguró que la resolución judicial «le hace daño a los argentinos» y va en contra de la protección a las víctimas. La determinación de la magistrada generó un inmediato rechazo en el oficialismo e impulsó pedidos de juicio político en su contra.

La crítica de Monteoliva al fallo de la jueza De Marinis

La resolución de la titular del Juzgado Penal Juvenil N° 3 porteño frenó la aplicación del flamante marco normativo y ordenó la inmediata liberación del acusado. Frente a esta medida, Monteoliva advirtió que la solución no radica en dejar en libertad al menor para que continúe delinquiendo, y remarcó que ese tipo de decisiones perjudican a la justicia, a las víctimas e incluso al propio perpetrador.

En esa misma línea, la titular de la cartera de Seguridad adelantó que el Gobierno nacional evalúa los mecanismos procesales y las herramientas legales disponibles para revertir estas resoluciones ante instancias judiciales superiores.

El rol en el Ministerio de Seguridad y las internas oficiales

Consultada sobre las discrepancias políticas en el oficialismo, la ministra descartó participar del armado partidario: «No hago parte de la mesa política; estoy dedicada a tiempo completo a la gestión de la seguridad», afirmó.

El freno judicial impuesto en la Ciudad de Buenos Aires anticipa una batalla en los tribunales de alzada, donde se pondrá a prueba la solidez procesal del nuevo régimen penal juvenil frente a los planteos de inconstitucionalidad.