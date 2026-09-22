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Política

«Estoy en total desacuerdo»: Monteoliva cruzó a la jueza que declaró inconstitucional el nuevo régimen penal juvenil

La ministra Alejandra Monteoliva cuestionó a la jueza Laura De Marinis por declarar inconstitucional la nueva ley. El fallo derivó en pedidos de juicio político.

Redacción

Por Redacción

Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad de Argentina.

Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad de Argentina.

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, cuestionó con dureza a la jueza porteña Laura Beatriz De Marinis por declarar la inconstitucionalidad del nuevo Régimen Penal Juvenil y sobreseer a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo.

En declaraciones a Infobae, la funcionaria aseguró que la resolución judicial «le hace daño a los argentinos» y va en contra de la protección a las víctimas. La determinación de la magistrada generó un inmediato rechazo en el oficialismo e impulsó pedidos de juicio político en su contra.

La crítica de Monteoliva al fallo de la jueza De Marinis

La resolución de la titular del Juzgado Penal Juvenil N° 3 porteño frenó la aplicación del flamante marco normativo y ordenó la inmediata liberación del acusado. Frente a esta medida, Monteoliva advirtió que la solución no radica en dejar en libertad al menor para que continúe delinquiendo, y remarcó que ese tipo de decisiones perjudican a la justicia, a las víctimas e incluso al propio perpetrador.

En esa misma línea, la titular de la cartera de Seguridad adelantó que el Gobierno nacional evalúa los mecanismos procesales y las herramientas legales disponibles para revertir estas resoluciones ante instancias judiciales superiores.

El rol en el Ministerio de Seguridad y las internas oficiales

Consultada sobre las discrepancias políticas en el oficialismo, la ministra descartó participar del armado partidario: «No hago parte de la mesa política; estoy dedicada a tiempo completo a la gestión de la seguridad», afirmó.

El freno judicial impuesto en la Ciudad de Buenos Aires anticipa una batalla en los tribunales de alzada, donde se pondrá a prueba la solidez procesal del nuevo régimen penal juvenil frente a los planteos de inconstitucionalidad.


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Alejandra Monteoliva

régimen penal juvenil

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, cuestionó con dureza a la jueza porteña Laura Beatriz De Marinis por declarar la inconstitucionalidad del nuevo Régimen Penal Juvenil y sobreseer a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo.

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