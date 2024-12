Un diputado de Río Negro denunció penalmente a Rodolfo Aguiar por incitar a la violencia

El diputado nacional por el PRO de Río Negro, Sergio Capozzi, denunció penalmente por incitación a la violencia al secretario general de ATE Rodolfo Aguiar, luego de un posteo en redes sociales del dirigente que llamó a «robarle la motosierra al Gobierno» y «cortarle la cabeza«.

La denuncia la radicó en la Justicia Federal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según confirmó el diputado a Diario RÍO NEGRO.

Capozzi se remitió a un posteo en la red social X de Aguiar publicado el 27 de diciembre con una imagen de cuatro personas con pecheras de ATE, una motosierra que corta la cabeza de un león y lleva el encabezado: «En el 2025 le vamos a robar la motosierra al Gobierno y le vamos a cortar la cabeza a ellos».

«Estas expresiones tienen un trasfondo altamente peligroso para la vida democrática de la Nación”, opinó Capozzi en su denuncia y señaló que los dichos de Aguiar «son la verbalización de un llamado a la violencia institucional para desestabilizar el orden constitucional imperante en el país”.

En la denuncia penal, el diputado señala que el dirigente gremial habría incurrido en «instigación a cometer delitos, apología del crimen, rebelión, sedición y desacato».

El posteo de Aguiar generó reacciones inmediatas en el Gobierno. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respondió en la misma red social en la que publicó el dirigente: «Acá tienen la reacción de un delincuente cuando lo atrapan con las manos en la masa. Acorralado, no sabe mejor que amenazar de muerte a quienes le cortaron todos sus curros», afirmó.

Bullrich agregó en mención directa a Aguiar: «Tus palabras no son solo una provocación, son un ataque directo a la democracia que no vamos a tolerar. Este gobierno está decidido a poner fin a los privilegios de quienes creen que pueden imponer el miedo y la violencia como método».

