Uno por uno: los puntos clave que redefinen la reforma laboral y que llegan al Congreso

Tras una intensa etapa de negociaciones con diversos actores sociales y económicos, el Gobierno nacional ha terminado de pulir la versión definitiva de la reforma laboral. El proyecto, que será tratado este miércoles en el Congreso, contempla modificaciones centrales respecto al borrador original, buscando allanar el camino hacia una media sanción que le permita avanzar en un clima de mayor consenso político.

Desde la Casa Rosada confían en que las concesiones otorgadas a empresas, bancos y la CGT brindarán el respaldo necesario para superar la discusión legislativa durante el período de sesiones extraordinarias.

Reforma laboral: cambios en indemnizaciones y deudas judiciales

Uno de los pilares de la reforma es la redefinición del cálculo indemnizatorio para brindar previsibilidad financiera al sector privadas.

Para determinar la «mejor remuneración» solo se tomarán en cuenta conceptos mensuales, normales y habituales. Se excluye explícitamente el Sueldo Anual Complementario (SAC) y las vacaciones.

Pagos en cuotas: Las sentencias judiciales podrán pagarse en hasta seis meses para grandes firmas y hasta doce meses para micro y pequeñas empresas (MiPyMEs).

Se establece un nuevo esquema basado en el IPC más un 3% anual, eliminando la incertidumbre de las tasas de interés variables.

El proyecto introduce cambios en el financiamiento de los gremios y crea nuevas herramientas de cobertura:

Aportes sindicales: El aporte solidario se mantendrá por dos años con un tope del 2%. Sin embargo, a partir del 1 de enero de 2028 , las cuotas sindicales y aportes a cámaras pasarán a ser estrictamente voluntarios , requiriendo consentimiento expreso del trabajador.

Se crea un patrimonio inembargable para cubrir costos de desvinculación, financiado con contribuciones mensuales del 1% para grandes empresas y del 2,5% para MiPyMEs.

Se confirma que el pago de salarios deberá ser bancarizado, descartando definitivamente el uso de billeteras virtuales.

Flexibilidad operativa y servicios esenciales, los cambios en la reforma laboral

En términos de organización del trabajo y medidas de fuerza, se destacan los siguientes puntos:

Banco de horas y vacaciones: Se habilitan regímenes voluntarios de compensación horaria y se permite el fraccionamiento de vacaciones (mínimo 7 días) fuera del periodo tradicional.

Se habilitan regímenes voluntarios de compensación horaria y se permite el fraccionamiento de vacaciones (mínimo 7 días) fuera del periodo tradicional. Servicios esenciales: Se amplía esta categoría al cuidado de menores, educación y transporte de caudales, limitando la posibilidad de huelgas totales en estas áreas.

Se amplía esta categoría al cuidado de menores, educación y transporte de caudales, limitando la posibilidad de huelgas totales en estas áreas. Registración: El registro ante la ARCA será suficiente y tendrá validez legal única, simplificando la carga administrativa.

El proyecto ratifica la prelación de los convenios por empresa sobre los nacionales para adaptar las condiciones a la realidad productiva de cada establecimiento. Asimismo, busca incentivar la reactivación mediante el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI) y el Régimen de Incentivo para la Formación Laboral (RIFL), que ofrecen beneficios en la reducción de cargas sociales para nuevos empleos vinculados a tecnología y capacitación.