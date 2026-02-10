Marchas en contra la reforma laboral de Javier Milei: las actividades de este miércoles en Neuquén y Río Negro

La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció movilizaciones para este miércoles 11 de febrero en contra de la reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei. La medida se lanzó a nivel nacional y se esperan réplicas al interior del país.

La movilización central será al Congreso nacional y se hará justo cuando el Senado debata la reforma laboral. Acá te contamos en qué horario serán las manifestaciones en Neuquén y Río Negro.

Contra la reforma laboral: las movilizaciones y horarios en Neuquén

Desde la CGT Regional Neuquén confirmaron su adhesión y convocaron a movilizarse el miércoles. «Enfrentemos la reforma laboral», expresaron.

La marcha está pactada para las 15, el miércoles 11 de febrero. La concentración será desde las 13 en el monumento a San Martín, en Neuquén capital. El recorrido todavía no se difundió.

Contra la reforma laboral: las movilizaciones y horarios en Río Negro

En lado rionegrino también se realizarán marchas en distintas ciudades de la provincia.

En Roca se unirán tanto gremios como organizaciones sociales para movilizarse. La convocatoria a concentrar es a las 18.30 en la plaza San Martín.

En Viedma la actividad central empezará a las 18, también en la plaza San Martín de la capital rionegrina.

Por otra parte, en Bariloche la movilización se programó para las 18 desde las calles Onelli y Moreno.

La marcha en Buenos Aires contra la reforma laboral

La protesta principal será en Buenos Aires. La concentración se hará en la plaza de los dos Congresos, a partir de las 15.

El secretario general del Seguro y uno de los jefes de la CGT, Jorge Sola, anunció la medida, destacando su carácter “contundente y multitudinaria”.

La CGT ratificó su “rechazo en forma íntegra” al proyecto de “modernización laboral” del Ejecutivo, calificándolo de “regresivo” por atentar contra derechos colectivos e individuales de los trabajadores.