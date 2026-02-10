Reforma laboral: Patricia Bullrich anunció “acuerdo” con bloques aliados para tratar el proyecto

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, anunció un “acuerdo” para tratar este miércoles la “primera ley laboral de la democracia para hacer un cambio estratégico en las relaciones laborales”.

“Tiene 28 modificaciones consensuadas y es un dictamen que ha llevado a un buen puerto después de meses de trabajo”, dijo sobre el entendimiento con distintos partidos como “la UCR, el PRO y partidos provinciales”.

Y agregó que “desde el principio de la democracia, Argentina viene trabajando en la posibilidad de adecuar sus normas laborales a los distintos cambios que ha tenido el país y el mercado laboral”.

Según reveló La Nación, el Gobierno Nacional aceptó cambios en el proyecto antes del debate y validó los cambios que negoció Bullrich con la oposición dialoguista. Es decir, quitará de la letra chica el artículo que rebaja el impuesto a las ganancias para las empresas en un 3%.

De esta manera, la Casa Rosada estima que tendrá el apoyo de los gobernadores, que habían objetado el punto por su impacto en la coparticipación.

NA | La Nación