Violencia de género: en Río Negro impulsan la primera ley de emergencia con enfoque intercultural

La legisladora Odarda impulsa la primera ley de emergencia con enfoque intercultural contra la violencia de género. Foto: Marcelo Martinez

La legisladora Magdalena Odarda (Vamos con Todos), junto a las legisladoras Ayelén Spósito y Ana Inés Marks, presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia pública intercultural en materia de violencia contra mujeres y diversidades, hasta el 31 de diciembre de 2027.

Según indicó la legisladora Odarda en canal de difusión de la Legislatura, el proyecto surge en «un contexto de desmantelamiento de las políticas de género, tanto a nivel nacional como provincial”.

Una de las particularidades de esta iniciativa es que incorpora una perspectiva intercultural a los procedimientos administrativos y judiciales en los casos de mujeres y diversidades integrantes de comunidades mapuche, «que vienen sufriendo distintos tipos y modalidades de violencia por razones de género, sumado a patrones racistas que se manifiestan en reiterados y cada vez más habituales discursos de odio», indica el documento.

El texto incluye estadísticas del Observatorio Adriana Marisel Zambrano: en los primeros tres meses de 2025, Argentina registró 80 muertes por violencia machista, discriminadas en 77 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, y 3 femicidios vinculados de varones adultos. El informe alerta que el 59% de los agresores eran parejas o ex parejas y que el 65% de los femicidios ocurrieron en la vivienda de la víctima o en el hogar compartido con el agresor.

Además, según el observatorio de Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), el 12 por ciento de los femicidios del año 2021 sucedió a manos de personal de las fuerzas de seguridad. Del 12 por ciento, el 33 fue con arma reglamentaria.

Fuerzas de seguridad 6 son los femicidios vinculados a personal de la Fuerzas de seguridad en Argentina, entre enero y febrero del 2025, según el observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven”.

En Río Negro la situación también es grave, según el Área de Planificación Estratégica del Poder Judicial rionegrino, en 2024 ingresaron 20.706 nuevos expedientes en los Juzgados y Unidades Procesales de Familia, un 5,33% más que en 2023.

Según el proyecto de ley, en los últimos cuatro años se registraron más de 20 femicidios en Río Negro: Nahiara Miranda (3 años) de Los Menucos; Agustina Atencio (17 años) de Catriel; Carolina Rivero (28 años) de San Antonio Oeste; Mónica Lescano (25 años) de General Roca; Claudia Casmuz (28 años) de General Roca; Jaqueline Pino (43 años) de Allen; Brenda Huenchupa Díaz (30 años) de San Carlos de Bariloche; Sofía Vera (42 años) de General Roca; Agustina Fernández (19 años) de Cipolletti; Patricia Rodríguez Rendón (31 años) de Catriel; Eduarda Santos (27 años) de Bariloche; Silvia Martín (67 años) de San Carlos de Bariloche; Marisa Galdame (30 años) de Allen; Silvia Cabañares (28 años) de Balsa Las Perlas; Marisa Coliman (44 años) de Luis Beltrán; Agostina Ríos (21 años) de General Roca; Natalia Brenda Navarrete (37 años) de San Antonio Oeste; Nicole Posada (27 años) de Roca; Karina Muñoz (45 años) de Choele Choel; Carolina Calfular (29 años) de El Bolsón; Cristina Stefanía Civardi (22 años) de San Carlos de Bariloche.

Propuestas del proyecto para enfrentar la violencia contra mujeres y diversidades en Río Negro

El proyecto de ley, además de declarar la emergencia, propone como medidas para enfrentar la violencia contra mujeres y diversidades en Río Negro, crear el Registro de Mujeres y Diversidades desaparecidas y extraviadas por posible violencia por razones de género, que incluirá casos de los últimos diez años y víctimas de femicidio y transfemicidio/transvesticidio, en coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial.

El proyecto propone incorporar tres artículos a la Ley Orgánica de la Policía de Río Negro:

En primer lugar, plantea la creación de los Centros Integrales de Género, cuya misión será recibir, canalizar y dar respuesta a situaciones de violencia de género en el ámbito laboral y doméstico que involucren a personal de la institución, además de desarrollar iniciativas orientadas a promover la igualdad entre varones, mujeres e identidades de género diversas.

Asimismo, establece la restricción de la portación, tenencia y transporte del arma de dotación al personal policial cuando exista una denuncia por violencia por razones de género.

Por último, crea el Registro Provincial de Personal con Antecedentes en Casos de Violencia por Razones de Género, en el cual la autoridad de aplicación deberá registrar los casos correspondientes junto con los informes médicos, jurídicos y psicológicos vinculados al levantamiento de las medidas adoptadas.

También plantea asignar partidas presupuestarias para implementar la Ley Provincial N° 4510, que crea en el ámbito de la Policía de Río Negro las Oficinas Tutelares de la Mujer, el Niño y la Familia, así como ampliar la presencia territorial de los Sistemas de Atención Territorial y crear oficinas regionales del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas en las zonas Andina, Atlántica, Sur y Valle. Entre otras.