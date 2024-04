Zago abrirá un interbloque en Diputados: «Si se van a cagar en las normas, no cuenten conmigo»

El diputado Oscar Zago anunció la formación de un interbloque en la Cámara de Diputados luego de ser destituido de la presidencia del bloque de La Libertad Avanza (LLA). Zago, quien denunció operaciones internas y acusó a Martín Menem de maniobras políticas, reveló que conformará este nuevo bloque junto a otros legisladores del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). «Si se quieren cagar en las normas, no cuentan conmigo», apuntó.

En declaraciones con Radio 10, Zago expresó su descontento con la decisión de removerlo de la presidencia del bloque de LLA y dejó en claro su postura de no tolerar acciones que vayan en contra de las normativas establecidas.

Zago y la conformación de un nuevo interbloque en Diputados evidencia las disputas internas en La Libertad Avanza. Foto Archivo.

«Si nos vamos a cagar en todas las normas y reglas que hay, háganlo, conmigo no cuentan», explicó el parlamentario y completó: «Yo no manipulo a la gente y hay que cumplir la palabra y fue hasta un minuto antes fue eso con Pagano. A mi el presidente me dio el ‘ok’ y a Marcela Pagano, también».

Además, apuntó directamente contra Martín Menem, quien habría sido el responsable de cambiar unilateralmente designaciones en comisiones aprobadas previamente por Javier Milei, máximo líder de LLA.

Zago adelantó que su idea es formar el bloque de su partido, el Movimiento de Integración y Desarrollo, y conformar un interbloque con La Libertad Avanza. El bloque del MID contaría también con la cordobesa María Cecilia Ibáñez y el bonaerense Eduardo Falcone, por lo que LLA bajaría de 41 a 38 bancas.

Sin embargo, el diputado destacó que su compromiso sigue siendo con el presidente Milei. Esta decisión se enmarca en un contexto de tensiones internas dentro de LLA y diferencias en cuanto a posibles alianzas con el PRO, liderado por Mauricio Macri.

Zago reveló internas dentro de La Libertad Avanza que truncan la fusión con el PRO: «Le mienten a Milei», acusó

Por su parte, Martín Menem fue señalado por Zago como el «responsable de operaciones políticas» que van en contra de los intereses de Milei y de la coherencia del frente político.

Zago afirmó que continuará respondiendo al liderazgo de Milei, pero que buscará fortalecer su posición política con la creación de este interbloque junto a otros diputados del MID.

«¿Alguien quería desplazarlo a usted de la presidencia del bloque?», le preguntó uno de los panelistas de Radio 10 y Zago respondió: «Sí, hubo un intento ya hace unos días atrás y seguramente en el día de ayer se concretaron. Bueno, pero esto es válido en política todo vale», afirmó sin apuntar a nadie en particular.

Respecto al episodio que terminó con su remoción de la presidencia del bloque de LLA en Diputados, dijo que Menem «fue el que mandó la comunicación e intentó levantar la reunión de una manera que no corresponde». «Si no conocen el reglamento, que pongan a hojearlo un poco», criticó.

Cabe destacar que, hace algunos meses, por desconocimiento del reglamento de la Cámara, Menem y algunos diputados del oficialismo dejaron que se cayera el tratamiento de la Ley Bases original que el Gobierno había aprobado en comisiones.

Al respecto de la posible fusión de LLA con el PRO, Zago se metió en la discusión y aseguró que en la Cámara de Diputados hay quienes le «boicotean a Milei» el acuerdo con el partido que conduce Macri.

«Milei tiene un deseo de que hagamos una alianza con PRO. Me puse a trabajar porque tengo una gran amistad con la gente de ese partido, pero hay diputados que no les interesa que el PRO venga«, señaló Zago. «Algunos se oponen, pero lo expresan por debajo. Es ir en contra del Presidente y yo nunca voy a ir en contra de él», completó.

Con información de Radio 10 y Página 12