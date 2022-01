Por qué hoy todos hablan de Alex Turner

El líder de la banda Arctic Monkeys, Alex Turner, cumple 36 años este jueves. Como mega estrella de la escena musical independiente que es, su celebración es global hoy y se convirtió en tendencia en redes sociales.

Turner es oriundo de una pequeña ciudad de Inglaterra, Sheffield, quien con su talento compositor ha cautivado a millones de seguidores, como así también ha inspirado a varias generaciones.

Alrededor de la vida del artista se han construido numerosos mitos, que van desde sus intereses por la lectura hasta la canción de su banda que odia.

Turner es fanático del escritor Gabriel García Márquez y ha declarado en varias oportunidades que el estilo del colombiano lo ha incentivado a la hora de componer. «Estuve leyendo ‘Cien años de soledad’ y yo creo que luego de eso me ha llegado la inspiración» supo declarar a «The Guardian».

Entre sus series favoritas se encuentra «The Wire», que solía ver junto a la banda en el colectivo en el que hacían las giras. Pero no solo la miraba con su grupo, sino que también lo hacía en solitario cuando el resto dormía.

Por su parte, también tiene una canción que odia de la banda: «I bet you look good on the dancefloor», el primer gran hit de su historia, ya que con el paso del tiempo le empezó a parecer un poco básica en materia de letra.