Los animales silvestres son aquellas especies que no están domesticadas, ni educadas para vivir con humanos. Tienen un modo de vida, comportamientos, alimentación y una función en el ecosistema, muy diferentes a sus pares domésticos.

¿Por qué no pueden compartir nuestra rutina diaria en el patio de nuestra casa? Fabián Llanos, guardafauna de Río Negro, detalla dos motivos esenciales: porque cumplen “una función específica en el ecosistema” y por una cuestión de zoonosis.

Los virus que transmiten los animales silvestres son peligrosos y pueden ser mortales.

El cardenal amarillo está en peligro de extinción.

“El sufrimiento y el estrés que padecen al ser atrapados y llevados fuera de su hábitat, también forman parte del maltrato animal, según la ley 14.346”, explica Llanos. Y detalla que, a raíz del estrés, “desarrollan ciertas enfermedades latentes y peligrosas. Tal es el caso del loro hablador, que comienza liberar una bacteria que causa psicosis”. Otro caso es el del zorro, que algunas personas quieren tener como mascota. “El zorro puede ser portador de rabia. Aunque se lo vea saludable, la saliva puede contagiar y es mortal”.

En cambio, su aporte es esencial al medio ambiente. “Es el principal dispersor de semillas transferibles” y contribuye al mantenimiento de la flora autóctona. Hay semillas del monte, como piquillín, y alpataco que si no pasan por el tracto digestivo de un “choique o un zorro” no germinan. Otros controladores, como las rapaces diurnas y nocturnas, “son importantes por los roedores. Ayudan a mantener el equilibrio del ecosistema”.

El zorro puede ser portador de rabia, aún viéndolo saludable.

“La tenencia, captura, comercialización, manufacturación de animales silvestres está tipificado como delito y penado por ley”, afirma contundente, Llanos. “Son seres vivos con quienes compartimos el planeta y merecen nuestro respeto”.

Los que sí y los que no





Animales que podemos tener:

• Los de granja como patos domésticos, gansos, gallinas, conejos, chanchos

• Hay mascotas legales nacidas hace cientos de años en cautiverio y provienen de otros países, como canarios, cotorras australianas, calafates, diamantes, etc. No se pueden liberar porque no sabrían sobrevivir.

Los que no podemos tener:

• La tortuga es el reptil más comercializado ilegalmente. Puede transmitir tuberculosis, salmocenosis.

• El cardenal amarillo. Actualmente en peligro de extinción debido al cautiverio.

• El loro barranquero.

• El zorro.

• Reptiles.

“En el caso del hurón traído de EE. UU., es nacido por más de 50 años en cautiverio, pero está prohibido el ingreso a Río Negro porque puede escaparse, y transmitir enfermedades típicas de su especie y alterar nuestro ecosistema”.