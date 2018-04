Diez canciones para festejar el Día Internacional del Beso

“Hay que besarse más”, proclamaba en la década del 70 un conductor televisivo que unía desafortunados corazones. Y hace cuatro años se confirmó, cuando comenzó a celebrarse en todo el mundo, cada 13 de abril, el Día Internacional del Beso. El origen de la celebración parece haber sido un concurso en Tailandia, en el 2013, en el que una pareja mantuvo sus labios unidos durante 58 horas, 35 minutos y 58 segundos, en lo que sería el beso más largo de la historia. Y seguramente, el más incómodo. Pero, ¿qué significado tiene un beso? Confianza, cariño, ternura, amor, pasión, romanticismo. Todo dependerá de a quién y el lugar donde se dé. Se besa el anillo del papa o el rey como señal de respeto, en la frente indica protección o bendición, en la boca será amor, deseo sexual o pasión. Claro que también tiene su lado oscuro: en el caso de las mafias, el beso en los labios puede señalar pertenencia al grupo o que le llegó la hora de morir. Por supuesto, y sin tanta carga emotiva, también está asociado al saludo. Aquí en la Patagonia nos damos un beso al llegar, pero cuando visitamos el norte argentino nos saludan con dos, y si en nuestros planes está viajar a Rusia para ver el Mundial, debemos prepararnos para dar de tres a seis alternados en cada mejilla. No es cuestión de besar al tuntún, siempre hay un protocolo que respetar. Sin atosigar como Pepe Le Pew, pero besémonos más. El amor siempre es más fuerte.

