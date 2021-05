Procurador: piden a los diputados neuquinos no votar la reforma del gobierno nacional

Cámara de Diputados de la Nación. El oficialismo ya tiene dictamen para la reforma del Ministerio Público Fiscal.

El Foro Neuquino para el Fortalecimiento de la República, la Democracia y la Libertad advirtió que, de aprobarse el proyecto oficial de reforma del Ministerio Público Fiscal, "se entregaría al gobierno de turno el manejo discrecional y autoritario de esta Institución, teniendo en sus manos la libertad de los ciudadanos, mientras se concreta la definitiva pérdida de la independencia de este poder del Estado".

En una declaración que firman su Mesa de Coordinación, los ex diputados nacionales Carlos Vidal y Julio Falletti, el ex diputado provincial Horacio Rachid y el empresario Carlos Roberti, el Foro se expresó por el "rechazo de plano" de la iniciativa, "por su gravísima inconsistencia legal, moral y ética", que "pone en peligro las instituciones de la República y la misma Democracia". Requirió a los diputados nacionales neuquinos que no den quórum a la sesión de tratamiento o, en su defecto, voten en contra de la iniciativa.

"Con el inocultable interés de satisfacer expectativas personales de destacados miembros de actual gobierno, se pretende avasallar este fundamental poder del Estado. No quedan dudas de que el Ministerio Público Fiscal asegura la defensa de los derechos fundamentales de todos los argentinos, cualquiera sea la causa que la Justicia les demande", subraya el pronunciamiento .

Recuerda que el Ministerio Público Fiscal de la Nación "es el órgano encargado de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad. En especial, tiene por misión velar por la efectiva vigencia de la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de Derechos Humanos en los que la República sea parte y procurar –además- el acceso a la Justicia de todos los habitantes. Así lo establece su ley Orgánica N° 24946 y el art. 120 de nuestra Constitución Nacional que lo creó".

En ese sentido, advierte que el proyecto "apunta de modo desembozado a modificar la normativa legal vigente en sus aspectos más sobresalientes, a saber:

- La forma de elección por “simple mayoría” del candidato a Procurador General de la Nación enviado por el Poder Ejecutivo (hoy es con mayoría agravada de los miembros presentes del Senado),

- La duración del mandato por cinco años (hoy es vitalicio) y

- Modificación de la composición del Tribunal de Juzgamiento (11 integrantes con mayoría del partido gobernante).

Hace notar asimismo que la ley actual establece que "el Procurador en un año electoral no puede ser removido de su cargo mientras que el proyecto actual establece que un Procurador interino puede ser reemplazado por otro Procurador interino, no sujeto a la exigencia hoy establecida, y elegido en el Senado, el cual -obviamente- va a resultar ser un candidato satisfactorio para del gobierno.".

Y agrega: "El primer punto significa que con los votos que reúne hoy en el Senado el Frente de Todos, perfectamente podrían instalar el candidato de su conveniencia. La duración del mandato del Procurador sería de cinco años, pudiendo ser menor si el mismo genera dificultades al poder de turno, pudiendo ser removido fácilmente por el Tribunal de Juzgamiento, que contaría con la mayoría de los miembros del partido gobernante".

Concluye el Foro Neuquino: "Los argentinos debemos actuar con decisión y rapidez para preservarlas, exhortando a nuestros diputados Nacionales de la Provincia de Neuquén que no den quorum y si se llega a la votación, voten en contra este proyecto que destruiría un poder fundamental de la Justicia Argentina".