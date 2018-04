La suba de tasas en EE. UU. recalienta el tipo de cambio

La semana que culminó el último viernes, fue sin lugar a dudas, las más agitada que se haya vivido en el mercado cambiario desde que a fines de 2015, el actual gobierno decidió liberar el tipo de cambio tras 4 años de cepo.

El precio del dólar, trepó hasta $21,10, el máximo valor histórico, y gracias a la sistemática intervención del Banco Central (BCRA), retrocedió hacia el final de la jornada del viernes, para ubicarse en $20,85 acumulando un incremento del 1,7% en la semana.

Sin embargo, el dato más preocupante, es que el alza de la cotización tuvo lugar pese a la fuerte jugada del BCRA en el mercado cambiario. La máxima autoridad monetaria vendió casi u$s 1.500 millones en un solo día el último miércoles totalizando u$s 3.461 millones durante los cinco días de la semana, y aun así no pudo evitar el impacto en el precio del dólar. La intervención del miércoles se trata de la venta de reservas diaria más grande de la década, y supera con creces las intervenciones del BCRA durante esta gestión.

Sobre el fin de semana, y ante la evidencia del escaso efecto que la generosa venta de reservas tuvo sobre la demanda, el BCRA anunció una corrección en la tasa de interés de referencia, elevándola 300 puntos básicos, para llevarla desde el 27,25% que exhibía desde enero, hasta el 30,25%.

El fuerte impulso que mostró la demanda de divisas la última semana, es muy inusual para el mes de abril, en que habitualmente hay disponibilidad excedente de dólares por la liquidación de los exportadores cerealeros. En ese marco, la fiebre verde tiene una causa financiera, una componente especulativa, y un fundamento estructural.

El motivo financiero de la aceleración de la demanda, radica en el exterior, y se relaciona con la suba de tasas anunciada esta semana en EE.UU. El día martes la Reserva Federal llevó a 3,02% el rendimiento de los bonos a 10 años del Tesoro de los EE.UU., algo que no se verificaba desde enero del año 2014. La noticia, impulsó inmediatamente a los inversores a posicionarse en dólares. La dinámica es sencilla. Invertir en un país de alto riesgo como la Argentina solo es rentable si la tasa de interés real es superior a la tasa que paga el instrumento financiero más seguro del mundo: el bono del Tesoro de los EE.UU.

Con tasas en pesos del 27,25% y una proyección anual de inflación en torno al 25% (según los datos publicados hace 15 días por el Indec), el rendimiento real de las Lebac, oscilaba entre el 2% y el 2,5%, lo cual hasta la semana pasada, seguía siendo atractivo para los inversores extranjeros habituados durante los últimos dos años al carry trade.

El escenario cambió con la suba de tasas en EE.UU. Si el bono del Tesoro paga lo mismo que un activo (cualquiera sea) mucho más riesgoso, la racionalidad del inversor indica que lo lógico es volcar la cartera a los activos norteamericanos. Es precisamente ello lo que comenzó a verificarse esta semana, cuando los inversores mayoristas comenzaron a demandar divisas en grande, buscando una salida.

La componente especulativa, se retroalimenta de la propia dinámica del mercado. Si en contexto muestra que el tipo de cambio toma impulso, la demanda convalida ese impulso en la ronda siguiente, en la que actores minoristas que no tenían en sus planes colocarse en dólares, comienzan a comprar para no quedar descalzados. Es exactamente lo que ocurrió entre lunes y viernes, cuando para evitar que la cotización se dispare, el BCRA vendió reservas por u$s 214 millones el lunes, por u$s 422 millones el martes, por u$s 1.472 millones el miércoles, por u$s 850 millones el jueves, y por u$s 500 millones el viernes, cuando finalmente debió admitir que liquidar las reservas era insuficiente y decidió corregir la tasa de interés en pesos. En este aspecto incide además la escasa entrada de divisas de las cerealeras, que previendo la presión sobre el tipo de cambio, prefieren postergar la liquidación y obtener un diferencial. Durante el mes de marzo, las cerealeras ingresaron u$s 1.423 millones, un 15% menos que en igual mes del año 2017. Sin conocer aún el dato de abril, las liquidaciones cerealeras del mes pasado, terminaron siendo toda una premonición de la dinámica del mercado cambiario.

En cuanto a la especulación, es imposible soslayar la toma de ganancia que significó para el sector financiero la fuerte intervención del BCRA. La entidad comenzó a liquidar reservas con un tipo de cambio a $20,50 y tres días después el precio superó la barrera psicológica de los $21. Los tenedores de billete verde se hicieron con una rentabilidad del 1,7% en dólares en solo cuatro días.

La componente estructural, radica en el atraso que el tipo de cambio exhibe desde hace años. Aún después del avance de la cotización, el tipo de cambio real es hoy un 35% más bajo que el que se registraba en el año 2001, al momento de salir de la convertibilidad.

Un elemento no menor, es la dinámica del endeudamiento. La fuerte intervención del BCRA a fin de contener el tipo de cambio, solo es posible a raíz de la acumulación de reservas que se registra desde 2016 por la entrada de capitales desde el exterior, vía deuda. En efecto, al mismo tiempo que el BCRA vendía u$s 1.472 millones el miércoles a fin de contener la cotización del dólar, el Tesoro nacional anunciaba la colocación de nueva deuda externa por u$s 1.070 millones. Con tasas de interés más altas a nivel internacional, semejante dinámica no solo será cada vez más difícil, sino también más costosa.