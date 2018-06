Un acuerdo rápido pero costoso

Saben en las filas oficiales que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) significará un alto costo. Lo será tanto en términos políticos como económicos. Es por tal motivo que la comitiva enviada a Washington por los Ministerios de Hacienda y Finanzas, busca por todos los medios que la negociación se cierre cuanto antes, en lo posible durante la segunda semana de junio, en la que todas las miradas estarán puestas en el inicio del Mundial de fútbol. Esa misma semana, tendrá lugar en la Cámara de Diputados la votación para dar media sanción a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, otro acontecimiento fuerte que serviría para aminorar el impacto político del anuncio.

Lo más relevante sin embargo, sigue siendo es conocer los detalles en términos económicos. En este sentido, fuentes oficiales dejaron trascender esta semana que para la Argentina es prioridad obtener dos cosas. En primer lugar se busca que la asistencia sea de al menos u$s 30.000 millones, lo que significaría un fuerte respaldo de cara a los inversores extranjeros, inquietos por la sustentabilidad macroeconómica. En segundo lugar, pretenden que el objetivo de déficit fiscal exigido para 2019 no sea inferior al 1%. Ello implicaría un ajuste verdaderamente radical, y un costo social de dimensiones no mensurables.

Por otra parte, trascendieron también algunas de las exigencias que el organismo impondrá como condición para otorgar los fondos. El recetario elegido por el FMI, no dista del que la mayoría de los especialistas auguraba, y pone por delante un panorama de fuertes tensiones de cara a un año electoral.

La primer exigencia sería poner freno a la obra pública durante 2018. El gobierno se anticipó al pedido y parate ya se siente, especialmente en el conurbano bonaerense, donde muchos intendentes, incluso algunos del mismo color político del Presidente, deberán afrontar con recursos propios los proyectos ya iniciados, o solicitar ayuda a la Provincia.

El segundo punto, es congelar las paritarias de los empleados públicos en el 15% pautado como meta de inflación en diciembre. Si las proyecciones de las consultoras privadas se cumplen, significará una caída del salario real de entre el 10% y el 15%.

Un tercer elemento se relaciona con las importaciones. El Fondo habría solicitado flexibilidad total para las importaciones, como una forma de presionar sobre la industria doméstica en cuanto a los precios internos.

El organismo habría solicitado además que la Nación transfiera a las provincias distintos programas que se relacionan con áreas de salud y educación, y que se den de baja los contratos temporales de los empleados públicos. En este capítulo se solicita también reducir las transferencias discrecionales a las provincias, lo que implica un menos margen de maniobra política a la hora de negociar con los gobernadores del PJ.

Por último, desde Washington ponen como condición dar por finalizadas las tensiones cambiarias. Para ello piden dos cosas. En primer lugar, romper la rueda de las Lebac, lo cual se instrumentaría con un bono a mediano plazo, que el Banco Central ya negocia en secreto con las entidades bancarias. En segundo lugar, el foco está puesto en el tipo de cambio. Está claro que difícilmente el organismo libere fondos para que los dólares baratos sigan financiando el turismo y los gastos de los argentinos en el exterior. En este sentido, es muy probable que el tipo de cambio fijo en torno a $25 que el BCRA estableció como torniquete para frenar la corrida, tenga los días contados.

Vale resaltar el optimismo que reina en las filas del equipo económico. Apuestan a que el desembarco del organismo multilateral terminara generando un saldo positivo. Creen en el gobierno que la auditoría externa del FMI, podría abrir las puertas para otro tipo de créditos, como por ejemplos las líneas de largo plazo que ofrecen el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo para la realización de obras de infraestructura, lo que abriría el grifo de los recursos justo en vísperas de la carrera presidencial 2019.