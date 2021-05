Pymes de Vaca Muerta piden ayuda al gobierno para pagar salarios

La Federación de Cámaras del sector Energético de Neuquén (Fecene) les solicitó un "flujo de ingresos" al gobierno provincial y nacional para poder asistir a las pymes locales con el pago de salarios y con la delicada situación financiera que atraviesan al menos la mitad de las 500 empresas que representan.

Las autoridades de la federación se reunieron el martes con funcionarios del gobierno neuquino y Nación, así como también con legisladores para plantearles la necesidad de fondos. Según confirmaron también hubo conversaciones con algunas operadoras.

“Estamos trabajando para ver cómo vamos a resolver este problema derivado de un parate de casi un mes, ajeno a la industria, que se originó después de un año realmente malo para el sector. Hemos hecho pedidos al gobierno nacional y provincial y creo que vamos a ir obteniendo cosas”, expresó el secretario de la Fecene, Edgardo Phielipp, en diálogo con Energía On.

Según precisó Phielipp, el gobierno “entendió” los planteos que realizaron, pero advirtió: “Lo que sucede es que el gobierno también está con una situación financiera comprometida, aunque somos optimistas”.

El secretario planteó que la primera prioridad que tienen desde la Fecene es resolver los salarios de las empresas de un mes en el que prácticamente no pudieron operar las pymes. Sin embargo, aseguró que no es el único desafío al que se enfrentan, ya que también hay un sector de empresas que sumó personal y adquirió nuevos equipamientos para acompañar la reactivación del sector y hoy está entrampados con problemas financieros.

Esta semana, en diálogo con este medio, el secretario general de Petroleros Privados, de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra, adelantó que tanto operadoras como pymes que no paguen el 100% de los salarios “tendrán retención de tareas por parte del personal”. En concreto, el gremialista pide que las empresas paguen los ítems variables como lo son las horas viaje y las viandas, a pesar de no haber podido operar.

Estamos gestionando algún flujo de ingresos por parte de los gobiernos provincial y nacional como también de las petroleras con lo cual se podría resolver gran parte de este problema". Edgardo Phielipp.

“Nosotros lo interpretamos como un reclamo natural de gente gremial, pero tenemos una visión distinta porque de la misma manera que no hubo posibilidad de viajar, no por culpa de los trabajadores sino de gente que no entiende lo que es el derecho, las empresas también han sufrido porque no han tenido actividad”, opinó Phielipp sobre los dichos de Pereyra.

En paralelo, desde Fecene confirmaron que están realizando un relevamiento de situación de pymes para acercárselo a las autoridades estatales como así también a las operadoras. El objetivo es tener información precisa del grado de situación de cada pyme.

Sobre las petroleras que cancelaron contratos durante los días de corte, Phiellip señaló que fueron medidas “excesivas”. “La idea en este sentido es trabajar con las operadoras porque ya se sabe cuáles son las que han realizado la cancelación de contratos, creemos que son situaciones que se pueden desactivar porque nos parecen excesivas”, declaró.

Por último, el secretario de la Fecene detalló que los cortes afectaron de manera variada a las pymes locales dejando a algunas, como el sector de transporte, con ingresos por solo 10 días de trabajo en el mes. Otros sectores, como las pymes de mantenimiento, pudieron operar alrededor de 20 días, por lo que sus cuentas al cierre del mes no se vieron tan condicionadas.