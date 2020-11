Qué hacer en caso de envenenamiento animal

Muchas veces, nuestras mascotas se intoxican con cosas que tenemos en casa como medicamentos o productos que usamos en dosis erróneas y que, por descuido, se terminan convirtiendo en un veneno. Si consideramos que el animal está envenenado, la atención de urgencia veterinaria es lo más lógico y acertado.



Mientras logramos esa atención podemos ayudar a nuestra mascota dándole algo para que vomite, a los efectos de que no absorba el tóxico o lo haga en la mínima dosis posible.

Este efecto se logra suministrándole agua oxigenada (1/3 al 10% mas 2/3 de agua) a razón de 2 c.c. por kilo de peso. Se puede dar hasta tres veces con lapsos de 30 minutos, no más. Hay quienes sugieren dar la mezcla de agua tibia con sal y mostaza, buscando el mismo resultado.



Por internet circulan varios videos y ciertas prácticas que no son efectivas para los animales. “Lo importante es saber con qué producto se intoxicó y a partir de ahí tratar en consecuencia, porque el tiempo es oro para el animal”, explica Jorge Vaccari , médico veterinario de Roca, al ser consultado por Río Negro.

Otra cosa que puede ser útil es el carbón, para que absorba parte del tóxico que aún no absorbió el organismo. En caso de intoxicación involuntariamente con una dosis errónea de algún baño, ayuda repetir un baño solo con agua jabonosa. Es recomendable la sujeción del animal para que no se traumatice o lastime si hubiera convulsiones, con la precaución que no nos muerda.

“A veces es preferible no hacer nada antes de que hacer cosas que complican el cuadro”, explica Vaccari; y añade, “los tóxicos son tan variados que pretender tener un botiquín de primeros auxilios para estos casos es algo complejo. Lo recomendable es tener un contacto profesional, agua oxigenada y carbón”.

Afortunadamente hay venenos que ya no están en el mercado, como la estricnina, sustancia que hizo mucho daño a mascotas y a la fauna silvestre. Evitar los riesgos de tóxicos guardándolos en lugares protegidos. No usar productos que no están aprobados, ni dar dosis no indicadas.

“Evitemos dejar los animales en la calle, ensucien los jardines ajenos, rompan las bolsas de basura. Ser responsables, porque la intolerancia de la mano de la criminalidad se desata cuando ocurren esas cosas y sería una forma de proteger la salud de nuestras mascotas”, concluye Vaccari.

Cosas para tener en cuenta en casos de gravedad

Los síntomas, al haber tantos tóxicos, puede ser de lo más variados. Ppor caso, si come veneno para ratas, hasta la típica convulsión, pasando por babeo, incoordinación, dilatación pupilar, aumento de la frecuencia respiratoria.

Pero como estos síntomas no son exclusivos de una intoxicación, al notar algo raro en la conducta debemos acudir a una consulta veterinaria.

NO darle leche ni otra sustancia que tenga contenido graso (aceite tampoco).

NO cortarle la oreja porque el tóxico no busca irse por esa herida y disminuye el volumen sanguíneo que complica el estado general.

Es importante buscar el envoltorio del tóxico, para adelantarle al veterinario.

Medida recomendada: agua oxigenada (1/3 al 10% mas 2/3 de agua) a razón de 2 cc por kilo de peso.