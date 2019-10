Quitaron el medidor de gas en un edificio de Educación en Viedma

El gremio UPCN solicitó en la mañana de este miércoles a la directora de Personal del Ministerio de Educación que informe cuando se solucionará la calefacción en el edificio ubicado en la esquina de Rivadavia y Álvaro Barros de Viedma.

Es que en ese edificio administrativo de esa repartición, la empresa Camuzzi retiró el medidor de gas y los trabajadores que asisten a cumplir sus funciones "se encuentren en situaciones inadecuadas para cumplir normalmente sus tareas" afirmó el gremio.



Agrega que "en la nota también se solicita que mientras no se solucione el inconveniente y hasta tanto persistan las bajas temperaturas se autorice a los agentes a no asistir a sus lugares de trabajo sin que ello implique el cómputo de inasistencias, dado que las condiciones de bienestar no están garantizadas".