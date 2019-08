Radicales y Bermúdez se disputan la foto con Pechi

El enojo por la incorporación de Libres del Sur a la lista oficial del candidato Marcelo Bermúdez germinó con la carta documento que el intendente Horacio Quiroga le envió al candidato a intendente de Juntos por Neuquén, Juan Monteiro, para que no use su imagen en los carteles.

La presidenta de la Convención de la UCR, Yenny Fonfach, sostuvo que se comenzó a retirar los afiches y que se reemplazarán por otros donde aparece el primer candidato a concejal Rodolfo Catela.

Tras la formalidad se despachó. Dijo que la carta documento en cuestión fue enviada desde el estudio del abogado y diputado nacional (Pro) Leandro López a quien le recordó el polémico tuit donde aconsejaba no votar a Quiroga sino a Omar Gutiérrez (MPN) para que no gane Ramón Rioseco quien encarnaba el kirchnerismo.

Reveló que la carta “lógicamente no la redactó Pechi”, que “Bermúdez está un poco nervioso porque nosotros lo que empezamos a decir fue que éramos la continuidad de Pechi, porque así lo sentimos, y así lo expresamos”.

Le recriminó al actual secretario de Coordinación que fue por su culpa el cisma del grupo que gobierna la Municipalidad porque sacó a Ignacio Manzur y puso a Cecilia Maletti, pareja de Jesús Escobrar y actual concejal de Libres del Sur.

“Él fulminó una lista de consenso, en donde estábamos todos los partidos contenidos, y se dio a conocer públicamente, y que después de 23 días él incorporó a la esposa de Jesús Escobar, que es Cecilia Maletti en el segundo lugar de esa lista. Nosotros no estamos de acuerdo con eso, lo expresamos dentro de la UCR, por eso la UCR no está con el sello orgánicamente apoyando a Marcelo Bermúdez, y seguimos firmemente con estas convicciones, que son netamente políticas”, dijo.

También sacó a relucir que durante la intendencia de Martín Farizano, Escobar fue echado por el jefe comunal y que Quiroga no comparte la idea de que vayan en una misma lista.

Mediante una carta documento Quiroga instó “que de manera inmediata y perentoria cese el uso indebido de mi imagen y de mi nombre y apodo en afiches, folletos, columneros y/o cualquier otro medio impreso o digital de difusión y propagación publicitaria política junto a su figura y nombre, por el partido municipal ‘Juntos por Neuquén’ y/o cualquier otro al que no pertenezco”.

En el texto el mandantario anticipó que si la campaña no cesa inmediatamente y si no remueven toda la cartelería de la ciudad iniciará “las acciones legales y civiles que correspondan”.

El intendente Quiroga dijo que no está de acuerdo con la incorporación de Maletti a la lista de Bermúdez, pese a lo cual, dijo que no iba a hablar mal para no entorpecer la campaña de Bermúdez. No obstante alentó a los radicales puros de César Gass y Fonfach a crear una candidatura paralela con el actual diputado provincial de Nuevo Compromiso Neuquino Juan Monteiro.

Después de dos semanas dijo que había hablado con Monteiro y le había pedido que bajara su candidatura, pero este lo desafió y no lo hizo, por lo que ahora debe hacer caso a la carta documento que sólo hace mención a la imagen.