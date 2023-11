Temporada de budines para las Fiestas: hoy con toques de miel y té

Ingredientes (para molde rectangular 25 cm largo)

– 350 g harina 0000

– 200 g azúcar

– 17 g polvo para hornear

– pizca sal

– 3 cdas de leche en polvo (si no tienen no le ponen, no se remplaza por otra cosa)

– 2 huevos

– 150 ml aceite de girasol

– 100 ml té negro caliente

– 25 ml licor (oporto, marsala, whisky o lo que tengan)

– 4 cdas de miel

– 1 cda canela en polvo

– 1/2 cucharadita de jengibre en polvo

– 300 g membrillo cortado en pequeños cubos

– 150 g pasas de uva

– 50 g nueces

Preparación

Una noche antes colocar las pasas de uva con el té negro y el licor, hasta cubrir. Batir el aceite con azúcar, miel y los huevos hasta que la mezcla cambie de color.

Tamizar la harina con el polvo para hornear, leche en polvo, canela, jengibre y pizca de sal. Incorporar la harina intercalando con la mezcla de té y licor que usamos para hidratar las pasas de uva. La mezcla queda algo espesa.

Espolvorear con harina las pasas, membrillo y nueces. Incorporar a la preparación con una espátula con movimientos suaves y envolventes. Colocar la preparación en molde aceitado y enharinado.

Llevar a horno pre calentado a 160° C por alrededor de 2 horas. Hay que hornear con poco calor por la miel. Está listo cuando al introducir un palito de brochet o un cuchillo, este sale seco. Dejar enfriar para desmoldar.