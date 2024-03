Temporada de rosca de Pascua: una receta tradicional y otra veggie

Opción tradicional por @gourmandsconhambre.ba



Ingredientes (para 2 roscas iguales)

– 500 gr de harina 0000

– 100 gr de manteca pomada

– 100 gr de azúcar impalpable

– 3 huevos

– ralladura de un limón

– 1 cda de miel

– 1 cda de esencia de vainilla

– pizca de sal

– 25 gr de levadura fresca (8 gr de seca)

– 70 ml de agua tibia

– 1/2 cdita de azúcar

– 400 gr de dulce de leche repostero (200 gr aprox c/rosca)

Para la crema pastelera:

– 750 ml de leche

– 6 yemas

– 60 gr de almidón de maíz (maicena)

– 180 gr de azúcar

– 2 cdas de esencia de vainilla

Sabor asegurado…



Preparación

Disolvemos la levadura en el agua junto con la media cucharadita de azúcar más dos cucharadas de nuestra harina. Mezclamos y tapamos. Dejamos reposar unos 15 minutos hasta que espume. Mientras tanto batimos la manteca pomada con el azúcar impalpable hasta obtener una mezcla homogénea. Vamos mezclando e incorporando los huevos de a uno.

Hacemos una corona con la harina y ponemos la sal en los costados. En el medio ponemos la esencia de vainilla, la ralladura de limón y la miel sumamos la mezcla de la levadura y comenzamos a mezclar. Agregamos la manteca que batimos con el azúcar y los huevos previamente. Mezclamos y bajamos a la mesada para amasar bien hasta obtener una masa homogénea y lisa. Dejamos reposar tapada a temperatura ambiente hasta que duplique su tamaño.

Listo para degustar.



Desgasificamos y dividimos la masa en dos. Estiramos con palote en forma de rectángulo fino y alargado. Rellenamos una manga con el dulce de leche y en medio de nuestra masa vamos a hacer una tira recta de dulce de leche de extremo a extremo. Cerramos la masa cual paquete para cubrir bien el dulce de leche. Cerramos las puntas y las unimos para formar nuestra rosca.

Colocamos sobre un molde o flanera previamente enmantecada y dejamos levar. Si no tienen pueden hacerlo sobre una placa para horno y poner en el medio una lata forrada con papel aluminio para mantener el hoyo del medio. Colocamos crema pastelera, cerezas y pintamos con huevo. Cocinar en horno pre calentado por 30 minutos a 180º C o hasta que esté dorado.

Opción veggie por @masnatu



Ingredientes:

– 1 naranja pelada

– 250 de azúcar mascabo

– 3 cdas de leche vegetal (yo use de almendras)

– 2 cdas de aceite

– gotitas de esencia de vainilla (o azahar)

– 250 gr de maní molido (reemplazable por harina de almendras)

– 250 gr de harina integral

– 100 gr de maizena

– pizca de sal

– pizca de bicarbonato

– jugo de 1/4 de limón (o gotas de vinagre)

– nueces y chocolate apto veganos



Para la crema pastelera:

– 3/4 taza de leche de almendras

– 2 cdas de fécula (usé mandioca o puede ser maizena)

– 3 cdas de azúcar mascabo o impalpable

– gotitas de esencia de vainilla y pizca de cúrcuma

Mezcla todo en frío, fundamental para que no te queden grumos. En una cacerolita cocinar a fuego mínimo sin dejar de revolver. Una vez que solidifica retirarla del fuego y taparla con film (es importante que el film toque la superficie de la crema así no se le forma esa costrita no muy agradable). Dejarla enfriar y listo. La crema una vez fría se solidifica. Se puede hacer con más o menos fécula según prefieras la consistencia.



Preparación

Licuar la naranja, el azúcar, el aceite, la leche y la esencia. Reservar.

En un bol mezclar todos los secos y el jugo de limón. Incorporar todo lo licuado e integrar hasta tener una masa uniforme.

Pintar una budinera con un poquito de aceite y distribuir la mezcla. Llevar a horno pre calentado a 170° C por unos 45 minutos (hacé siempre la prueba de introducir un palito una vez transcurrido el tiempo de cocción. Si sale seco, está listo). Dejar entibiar, desmoldar y decorarlo con la crema vegana, frutos secos y todo lo que te guste.