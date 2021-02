Rechazo al «impuestazo» en Río Negro: "no nos vamos a bajar hasta que no retrocedan"

El reclamo por el aumento desmedido de los impuestos Inmobiliario y Automotor en Río Negro sigue sumando adhesiones. La jornada del viernes tuvo una fuerte repercusión en diferentes puntos de la provincia.

Los organizadores de la marcha se mostraron conformes con el alcance y la participación de la medida, destacando en las redes sociales el orden y el objetivo de la misma.

«A una semana de la primer movilización se multiplicó la participación de la gente en forma masiva, para unirse a un justo reclamo», expresó el administrador del grupo que movilizó la convocatoria.

“Nosotros no vamos a aflojar hasta que se retroceda con los valores a diciembre, y en tanto y en cuanto la Legislatura no sancione una ley que ampare un posible aumento mínimo que la gente pueda acceder a pagar, porque no es que la gente no quiere pagar, no puede y para el que puede tampoco es justo que le saquen los ahorros de algunos años para dárselo al Estado porque ellos administran mal”, aseguró Alejandro Pellegrini, quien encabeza la iniciativa.

Pellegrini reclamó “que muestren una señal de austeridad, porque en el momento más crítico de la pandemia donde la gente vio afectada su economía familiar, donde algunos han cerrado comercios, en vez de darle una mano, el Estado le está dando un mazazo”.

«Si no nos escuchan, endureceremos las medidas. Las consecuencias, las pagará la gobernadora, el vice, pero bueno, nosotros no nos vamos a bajar hasta que no retrocedan con la medida a diciembre y sesione la Legislatura para amparar a todos los ciudadanos, de estos impuestos abusivos”, explicó Pellegrini.

Los próximos pasos

A través de la cuenta de Facebook "No al impuestazo en Río Negro" dejaron en claro los pasos a seguir. Durante lunes y martes será la recepción de todas las planillas firmadas en la provincia. Luego el miércoles se realizará la presentación en la Justicia del ampara colectivo.

En tanto, el viernes se informará en la página oficial las nuevas medidas a seguir, en el caso de que la Provincia continúe sin atender el reclamo de los contribuyentes.

Vía La Comuna de Roca.