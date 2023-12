Adornos de Navidad: descubrí qué significan los árboles, estrellas, esferas, coronas y más

Cada 8 de diciembre, con el armado del arbolito Navidad, nos acostumbramos a decorar nuestras casas con infinidad de adornos típicos de esta festividad. Aunque no sabemos el significado, eso no nos frena para mantener el espíritu de celebración. Qué significado tienen los arbolitos, las estrellas, el muérdago, luces, velas, esferas, campanas, etc.

Árbol de Navidad

El árbol navideño, originado entre los germanos celebrando el solsticio de invierno alrededor de un roble, representa el árbol de la vida. En las culturas nórdicas, era un símbolo para conmemorar el nacimiento de Frey, Dios Sol y de la fertilidad.

Esferas

Las esferas que adornan el árbol simbolizan las manzanas brotantes de los árboles sagrados, buscando atraer la fertilidad y la abundancia en el hogar durante la temporada festiva.

Corona

Originarias de Alemania, las coronas reflejan la eternidad de la vida en su forma y color. Decoraciones como campanas y moños representan la felicidad y la unión familiar. En la antigua Roma, se colocaban en honor a Strenia, la diosa del bienestar.

Muérdago

El muérdago, proveniente de Italia, se cuelga en la puerta principal como símbolo de amor y suerte. La creencia dice que aquellos que se besan debajo de esta rama sagrada recibirán amor y buena fortuna.

Campanas

Colgadas en puertas, ventanas o el árbol, las campanas simbolizan la alegría del nacimiento de Jesús y la llegada de la Navidad. Además, se cree que ahuyentan los malos espíritus, siendo un símbolo de alegría.

Estrellas

La estrella en la punta del árbol, conocida como la «Estrella de Belén», anunció la llegada de Jesús a los Reyes Magos. Simboliza luz y esperanza, guiando por el buen camino durante la festividad.

Nacimiento y pesebre

En la tradición católica, el nacimiento representa la peregrinación de María y José antes del nacimiento de Jesús, recordando la historia sagrada de la Navidad.

Luces

Las luces, presentes en árboles, techos y ventanas, representan la iluminación del camino durante la Navidad, guiando hacia la celebración y la esperanza.

Colores de Nochebuena

Las nochebuenas, con sus tonalidades rojas, blancas y bicolores, simbolizan la abundancia en el hogar y representan la nueva vida. Originarias de estados mexicanos del sur, añaden un toque de color festivo.

Velas

Encender velas en Navidad tiene raíces en la luz que acompañó el nacimiento de Jesús. El color de las velas tiene significados distintos: amarilla por dinero y trabajo, roja por el amor, azul por la tranquilidad, verde por la esperanza y blanca por la paz.