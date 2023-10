Alejandro Fantino y «Tronco» rompieron el silencio tras el escándalo al aire: «Qué maravilla todo»

Alejandro Fantino vivió un tenso momento este miércoles en su canal de streaming Neura, luego de que Sergio «Tronco» Figliuolo, panelista y amigo del conductor, estallara de furia y se levantara de su asiento en plena transmisión.

El momento rápidamente se viralizó en redes y circuló en decenas de medios, sobre todo, por la brusca reacción de Figliuolo, de extensa relación con el ex presentador de Animales Sueltos e Intratables, entre otros programas.

Este jueves, apenas 24 horas después del escándalo al aire, ambos se mostraron juntos en la mesa que comparten diariamente y reflexionaron sobre lo sucedido. Antes, «Tronco» había sorprendido al arribar al estudio de «Universo Fantino» con una prenda blanca que tenía impresa tres placas de Crónica TV sobre la pelea: «Escándalo en el programa de Fantino. Panelista furioso. Se fue del estudio revoleando todo”.

«Miren lo que es esta remira«, dijo de inmediato el conductor, y agregó con mejor humor: «Miren lo que es, miren lo que significa. Analicen, disfruten esa remera. ‘Panelista furioso’, esto conecta con La Cólera de Aquiles, con Orlando Furioso, otra de las grandes obras de la literatura medieval».

Y agregó en el mismo tono distendido: «Es maravilloso. Cálmense porque sé que querrán esta remera. Véanla, sin que el panelista muestre la cara… Es la última vez que vamos a usar la palabra ‘panelista’”.

«Qué maravilla todo, porque la gente se mostró re identificada con esto. Es una categoría de análisis sociológico”, reflexionó Fantino, junto a Tronco. Fue en ese momento que el panelista apuntó contra el periodista y economista Sergio Chouza, con el que protagonizó un tenso cruce en sus redes.

“Cada uno es bueno y es defensor cuando conviene. Chouza compartió el video y dijo: ‘El militante de Milei menos inestable y violento’… Primero que no soy militante de nada, jamás lo fui. Y violento, porque agarro y me voy y te lo usan para lo que sea«, señaló al respecto.

Figliuolo aseguró que respondió «con mucha altura» y criticó al periodista, cercano al kirchnerismo, por «minimizar» su situación personal a nivel económico. «Te dice: ‘No, vos tenés un problema con eso’. Así son, así son”, comentó.

Fantino, Tronco y el inesperado ofrecimiento de Grabois

Durante el intercambio, Fantino aprovechó para revelar que, una vez que trascendió el escándalo, recibió un inesperado ofrecimiento del dirigente social y ex precandidato presidencial, Juan Grabois, para su amigo y colega «Tronco».

‘Hola Ale, ¿tu amigo Tronco necesita un laburo en una cooperativa? Mirá que le podemos dar una mano”, me dice Grabois. ¡Le ofreció laburo a Tronco. También me dijo: ‘Ayudalo, si necesita una mano, también tenemos comunidades terapéuticas. Y no peleen, boludos, arriba, vamos, que ustedes son buena gente y amigos, pónganle actitud’”, leyó el conductor entre risas.

Finalmente, Tronco agradeció la oferta del referente social y cerró con una reflexión a partir de la pelea al aire: “A mí no me molesta nada, cuando más me putean más me divierto. Yo me río de todo y hablo muy poco en serio. Ahora, ¿justo a mí me tienen que decir ‘panelista’, viejo? Me re molesta, me re molesta. No me digan a mí panelista’, boludo”.

Con información de Infobae