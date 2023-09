VIDEO | Massa y el elogio de Milei ante Alejandro Fantino: «Habla bien de él»

El candidato a presidente Sergio Massa tuvo un mano a mano con Alejandro Fantino en el programa de streaming La cosa en sí (Neuro Media). El ministro de Economía repasó algunos puntos claves de su propuesta de cara al primer debate presidencial, habló de la gestión de Alberto Fernández y tuvo un elogia para Milei.

El primer tema de la extensa nota fue el primer debate presidencial del domingo. Massa aseguró que “estudió el reglamento cuando la Cámara electoral lo aprobó”.

Si bien no aclaró cuál sería su táctica, sí se refirió a lo que se pone en juego. “Creo que hay mucha gente que lo va a mirar con la esperanza de encontrar algo que le dé un motivo para elegir a alguien”, expresó y sostuvo que así como “puede confirmar percepciones” que uno ya tiene, también “puede abrir ilusiones” que uno no tenía.

“El domingo voy a tratar de ser concreto en los temas que más nos preocupan, en materia económica y educativa, que son los dos temas que están planteados como el eje del debate”, expresó y comentó que se prepara con su asesor Antoni Gutiérrez-Rubí, ‘El Catalán’, con quien trabaja desde hace cinco años: “Cuando estás en periodo de pretemporada viene esporádicamente y cuando estás en campeonato se instala”.

Massa promete se distinto a la gestión de Alberto Fernández: “hay cosas que voy a hacerlas distintas»

“Uno se hace cargo de la parte que le toca. Yo me tengo que hacer cargo en los distintos momentos del pedacito que me toca. Te diría que mi primera reacción es que, que haya gente enojada, gente caliente con la idea de que fracasaron con (Mauricio) Macri y lo de Alberto (Fernández) sumó frustración, de alguna manera, es razonable”, reflexionó Massa.

Rápidamente el entrevistador lo cuestionó: “¿Por qué lo separás a Alberto y no decías ‘y yo soy parte de eso’?”. “Porque yo no soy el presidente, porque hay muchas cosas que yo hubiera hecho distinto, pero no tenía la responsabilidad de gobernar y entonces más allá de ser parte de una misma coalición de gobierno, y eso me hace en parte responsable en un porcentaje, también hay una parte en la que yo tuve la valentía, puertas adentro, de plantear que había cosas que estábamos haciendo que estaban mal y que por ahí si las hubiésemos corregido a tiempo hoy habría menos gente caliente”, enfatizó Massa.

En este sentido, aseguró que estas cosas fueron habladas “cara a cara” con Alberto Fernández y que son parte de “esa construcción de confianza”. Si bien dejó en claro que son cosas que quedan entre ellos, quizás “dentro de algunos años las pueda describir y contar en un libro”.

Asimismo, en otra parte de la entrevista, el candidato presidencial aseveró que es parte del gobierno “pero con diferencias” y con “la autoridad moral y con la tranquilidad de conciencia de que muchas cosas que nos pasaron y que terminaron generado enojo en mucha gente, donde las tenía que plantear y advertir, lo advertí”.

Durante la entrevista, el candidato de Unión por la Patria dio un paso al costado de la gestión de Alberto Fernández y dejó algunos puntos en claro: “El presidente, desde el 10 de diciembre, voy a ser yo y hay cosas que voy a hacerlas distintas inexorablemente”.

Massa se muestra esperanzado de ganar en primera vuelta y evita hablar de balotaje

“¿Estás con fe? ¿Te ves en el balotaje?”, le preguntó el comunicador al candidato. «Nosotros vamos a hacer una muy buena elección el 22 de octubre, no sé cuan buena, pero entiendo que vamos a hacer una muy buena elección”, sostuvo el ministro.

“Le prometiste a Milei el título, Alejandro"



Sergio Massa le respondió a Alejandro Fantino que el 22 de octubre van a hacer “una muy buena elección” y afirmó: "El 10 de diciembre voy a ser presidente”. https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/3rDc1gnnoJ — Corta 🏆 (@somoscorta) September 28, 2023

En cuanto a con quién de los dos posibles candidatos se veía en esa situación, si con Javier Milei o con Patricia Bullrich dijo: “Ya están todos planteando cuál es el escenario en el que podría haber balotaje. Nosotros vamos a hacer el esfuerzo para ganar en primera vuelta”.

El elogio de Massa a Milei: «Habla bien de él»

El candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, elogió a su par de La Libertad Avanza Javier Milei por un gesto que tuvo con Alejandro Fantino durante una entrevista. ‘Habla bien de él‘, sostuvo el ministro de Economía sobre la actitud del libertario.

“Eso que Javier hizo con vos, habla bien de él. El ser reconocido y agradecido. Así como tengo 400 cosas para marcar, una cosa que tilde fue el gesto que tuvo con vos lo tilde como una actitud humanamente interesante”, expresó Massa al referirse al momento en el que durante una entrevista luego de las Paso, Milei le regaló a Fantino el discurso manuscrito que leyó luego de obtener una más que exitosa elección.