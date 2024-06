Andrés Gil habló emocionado sobre el embarazo de Cande Vetrano: ¿Qué fue lo que dijo?

Andrés Gil y Cande Vetrano confirmaron que están en la dulce espera de su primer hijo/a. El actor fue invitado a Almorzando con Juana y se sinceró sobre como se siente ante esta nueva situación y como se prepara para ser padre. Además, informó que Vetrano se encuentra transitando el cuarto mes de embarazo.

Juana Viale le consultó al actor sobre su estado de ánimo ahora que será padre: “No sé, tengo muchas preguntas, pero me dijeron que las preguntas nunca se acaban”.

Sin embargo, confesó que está emocionado por este nuevo paso en su vida: “Con muchas ganas, lo primero que me pasó es que no tenía nada que ver con lo que siempre me imaginé. Desde el momento que nos enteramos es como más compleja la emoción porque se mezcla todo, la felicidad, con el miedo, con la incertidumbre”, confesó.

El actor se mostró feliz por el gran momento que él y Vetrano están transitando: “Confiar en que están las cosas muy sincronizadas para que pase de esta manera, así que estoy disfrutándolo”, sostuvo.

Cómo se conocieron Cande Vetrano y Andrés Gil

Cande Vetrano y Andrés Gil se conocieron hace algunos años en Italia cuando la actriz estaba en plena gira de la tira infantil Súpertorpe y él vivía en Roma. El flechazo fue instantáneo y, al regreso de la actriz a la Argentina, ambos confirmaron el romance.

«A Candela la conocí en diciembre de 2015 gracias a Santi Talledo. Ella fue a cantar a un festival en Nápoles y Milán por un programa que había hecho con Cris Morena, Supertorpe, y hablé con Santi y se quedaron tres días en mi casa, en Roma. Les hice de guía turístico por la ciudad y pegamos buena onda con ella”, contó Andrés en diálogo con revista Pronto.

«A las dos semanas me vine a Buenos Aires a pasar las fiestas y todo ese mes nos vimos. Surgió así, espontáneamente. En mayo ella fue a visitarme y en agosto yo vine a verla otra vez. Estuvimos un año a distancia”, agregó el actor.

