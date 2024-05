Cande Vetrano esta embarazada: espera su primer hijo con Andrés Gil

“Está embarazada de tres mes, ya lo podemos contar, es Cande Vetrano”, soltó esta tarde Ángel de Brito en LAM.

Antes, De Brito fue dando pistas, resaltó sus cualidades como actriz, que su pareja, Andrés Gil, también es una figura, aunque no tan del mundo mediático, ya que trabajó mucho afuera, en Italia, por ejemplo, donde se conocieron.

La pareja, que se conoció hace 7 años, siguen creciendo en el amor. Apostaron a la convivencia, a viajar por el mundo, y siempre dejaron en claro las ganas de ser padres. Ese momento llegó, y la emoción desborda a todos los fanáticos de la factoría Cris Morena, ya que ella era una de las preferidas.

El actor Santiago Talledo, actor y amigo de los dos, fue quien los presentó. Cande fue con él a Europa, y cuando pasaron por Roma, se alojaron en la casa de Andrés. El flechazo fue inmediato, y muy profundo.

La relación duro un tiempo a distancia, hasta que él no aguantó más y regresó a Buenos Aires. Dejó su carrera por amor. La pandemia los agarró junto y esa fue la gran prueba de convivencia para llegar a esto: la espera del primer hijo.

En su momento, el actor, en una charla con PRONTO, contó qué la enamoró: «Es una chica muy auténtica, divertida, interesante y antes de conocerla me generaba cierto misterio. Me intrigaba saber qué pensaba y me atrapó desde ese lado. Me cautivó con su forma de ser”.