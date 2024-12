Bake Off Famosos: Damián de Santo fue nuevamente eliminado y conmovió a todos

Ya falta poco para que Bake Off Famosos llegue a su fin. Anoche todos los participantes se enfrentaron a una prueba creativa navideña muy difícil. El actor, conocido por su calidez y sentido del humor, vivió una jornada llena de emociones. Luego de ganar el mini desafío de la cuerda floja, se enfrentó a la prueba creativa final: construir una casa navideña. Sin embargo, un accidente en su cocina terminó marcando su destino.

Críticas y elogios del jurado

Mientras intentaba pegar las paredes de galletas, la estructura se derrumbó. Damián, frustrado, rompió algunas piezas, pero sus compañeros lo ayudaron a completar una versión más pequeña, a la que bautizó «galpón».

El jurado, compuesto por Damián Betular, Donato de Santis y Christophe Krywonis, evaluó su creación con palabras mixtas. Betular destacó que «faltaba la impronta navideña», mientras que Donato elogió el sabor de la masa sablée de limón y naranja.

Finalmente, tras considerar su desempeño en la prueba creativa y los desafíos anteriores, los jueces decidieron eliminarlo, dejando en competencia a Gastón Edul y Cami Homs.

La emotiva despedida de Damián

En su despedida, Christophe Krywonis resaltó la energía positiva que Damián aportó al programa. «Traerle alegría a la gente es muchísimo», afirmó.

Damián, visiblemente conmovido, respondió con un mensaje que dejó huella:

«Si algo quiero dejar en esta vida no es que me respeten, es que me quieran. Amar es hacerle la vida más fácil a otra persona y viceversa».

Además, recordó un momento difícil en su vida: el incendio que casi destruyó su hogar en Córdoba. «Pensamos que nuestra vida se acababa, pero tal vez solo cambia. No es el final», reflexionó.

Wanda Nara también se quebró

Wanda Nara, conductora del ciclo, no pudo contener las lágrimas durante la despedida del actor. En redes sociales, los fanáticos destacaron la humanidad de Damián y lamentaron su eliminación, convirtiendo el momento en tendencia.

El paso de Damián de Santo por Bake Off Famosos será recordado no solo por sus creaciones, sino por su autenticidad y mensajes que inspiraron a millones.