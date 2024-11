Bake Off Famosos: Gastón Edul sufrió una nueva eliminación: «Me duele más que la primera vez»

Gastón Edul volvió a ser eliminado en Bake Off Famosos tras no presentar un buen desempeño en las distintas mini pruebas preparadas por los jueces. El periodista deportivo perdió la última chance que tenía de salvarse y se despidió de sus compañeros.

Gastón no pudo superar las pruebas para pasar a la próxima instancia

El galán del reality falló ante la elaboración de fosforitos y perdió en el mini desafío para aquellos que se encontraban en la cuerda floja

Tras haber realizado unos churros excepcionales, el jurado Christophe Krywonis le dijo que tuvo “una caída libre” con el mono pan.

En un intento por remontar su situación, Edul preparó fosforitos de colita de cuadril, queso provoleta y rúcula para la opción salada; mientras que para la dulce realizó unos de batata con licor a base de cáscaras de naranja y gajos de esa misma fruta.

El jurado, conformado por Damián Betular, Maru Botana y Christophe Krywonis, halago la opción dulce presentada por el periodista, pero no aceptaron como elegibles los fosforitos salados.

Así se despidió Gastón Edul del certamen

De esta forma, Gastón quedó entre los peores junto a Vero Lozano y Nacho Elizalde, siendo él el último eliminado del reality pastelero,

“Me duele mucho más que la primera vez. En el medio recibí todo el cariño de la gente y me sorprendió. Traté de aprender y creo que mejoré muchísimo. No es el nivel de otros, pero en mi nivel es un montón y lo di todo”, expresó Edul.

“Me duele irme hoy por mis compañeros y la gente que me bancó. Me llevo en el corazón haber pasado por este programa espectacular que me enseñó mucho”, agregó.