Bauti Mascia de GH sacó un nuevo tema estando adentro de la casa: escúchalo acá

Bautista Mascia, actual participante de Gran Hermano y ex «Toco para vos» sacó un tema anoche con la DJ Cele Arrabal. La canción se llama «Ya no me duele :’)» y se puede escuchar en las cuentas de Youtube y Spotify de ambos artistas.

El tema cuenta con un videoclip subido a Youtube donde se puede ver a los dos artistas divirtiéndose en el barrio chino en Buenos Aires y tomando en un boliche con amigos. La canción trae de nuevo el género «cumbia cheta» que fue muy popular a finales de la década pasada y le dio fama al «hermanito» quien era parte de la banda «Toco para vos». Esta es la primera canción oficial de Celeste Arrabal, quien hasta el momento se había dedicado solo a su carrera como DJ. Además la cantante comentó en una «storie» acerca de su estrecho vinculo con Bauti Mascia: «Haces una canción con tu mejor amigo y el hdp entra en Gran Hermano».

Por su parte, desde la cuenta de instagram del «hermanito» su equipo publicó algunas fotos promocionando la canción y escribió «Temazo con Cele Arrabal (aunque Bauti no sabe que salió jajaja)» se lee en una «storie».

Bautista Mascia el «tincho evolucionado» de la casa más famosa

Bautista fue uno de los últimos participantes en ingresar a la Casa de Gran Hermano junto con su compañera, la mendocina Sabrina Cortez. El participante es uruguayo, cantante, deportista y se considera una «persona inquieta» y un «tincho evolucionado».

Así lo dijo en su presentación antes de ingresar al certamen: «Soy una persona muy inquieta. Me dediqué mucho tiempo a la música y ahora tengo una carnicería.» además agregó «No me considero un tincho para nada, y aunque considero que tengo cositas de tincho, soy un tincho evolucionado«