‘Breaking Bad’: los protagonistas hicieron de DJ’s en una fiesta exclusiva en Las Vegas

Los protagonistas de la famosa serie Breaking Bad, Aaron Paul y Brian Cranston, enloquecieron a sus fanáticos con un sorpresivo reencuentro en una fiesta de Las Vegas, donde oficiaron de DJ’s.

Los intérpretes de Jesse Pinkman y Walter White dejaron atrás las batas de laboratorio y se convirtieron en el alma de la fiesta durante el live set que el DJ Mau P ofrece en el Encore Beach Club.

El divertido encuentro ocurrió cuando la fiesta estaba en su momento más ‘alto’. Fue allí cuando el dúo de actores apareció y sorprendió al público. Las imágenes no tardaron en viralizarse en redes sociales.

Bryan Cranston and Aaron Paul DJing at a rave was not on our 2024 bingo card 🤯



Via: @realmaup pic.twitter.com/u78RxkKqH1