Celebración del día: Nuestra Señora de la Esperanza, intercesora en tiempos de dificultad

Nuestra Señora de la Esperanza es una advocación mariana que representa la confianza y la esperanza en la intercesión de la Virgen María en momentos difíciles. Esta devoción se ha extendido a lo largo de los siglos, ofreciendo consuelo y fortaleza a los fieles que enfrentan desafíos en sus vidas.

La figura de Nuestra Señora de la Esperanza es especialmente venerada en momentos de crisis, enfermedad, angustia o incertidumbre, ya que se la considera un símbolo de protección y consuelo maternal.

En distintas regiones del mundo, se han erigido santuarios y capillas dedicadas a Nuestra Señora de la Esperanza, donde los fieles acuden para rezar, meditar y pedir la intercesión de la Virgen María en sus necesidades.

La festividad de Nuestra Señora de la Esperanza se celebra en diferentes fechas según las tradiciones locales, pero en general se enfoca en la esperanza y la confianza en el amor y la misericordia de Dios a través de la intercesión de la Virgen María.

Rogativa a Nuestra Señora de la Esperanza

María Purísima, esperanza nuestra sálvanos.

Escogida del Eterno Padre, para su Hija, esperanza nuestra sálvanos.

Amada del Hijo, para Madre suya, esperanza nuestra sálvanos.

Adorada del Espíritu Divino por su Esposa, esperanza nuestra sálvanos.

Retrato que engrandece el ser Divino, esperanza nuestra sálvanos.

Abismo de purezas, esperanza nuestra sálvanos.

Madre divina del amor hermoso, esperanza nuestra sálvanos.

Árbol fecundo cuyo fruto es Cristo, esperanza nuestra sálvanos.

Arca de los tesoros celestiales, esperanza nuestra sálvanos.

Arcaduz que nos lleva a Jesucristo, esperanza nuestra sálvanos.

Aurora que nos diste al Sol Divino, esperanza nuestra sálvanos.

Alegría de los Predestinados, esperanza nuestra sálvanos.

Amparo único de todos los mortales, esperanza nuestra sálvanos.

Por tu Concepción pura y divina, esperanza nuestra sálvanos.

Por tu Natividad tan deseada, esperanza nuestra sálvanos.

Por la embajada feliz que te dio el Ángel, esperanza nuestra sálvanos.

Por los deseos de ver a tu hijo, esperanza nuestra sálvanos.

Por la alegría de verle ya adorado, esperanza nuestra sálvanos.

Por el dolor de verle ya escarnecido, esperanza nuestra sálvanos.

Por la pena de verlo muerto, esperanza nuestra sálvanos.

Por el regocijo de verlo ya resucitado, esperanza nuestra sálvanos.

Por la gran caridad con que nos amas, esperanza nuestra sálvanos.

Por tu humildad y tus demás virtudes, esperanza nuestra sálvanos.

Por tu virginidad y tu gran pureza

Así me muera por quererte

Así mi corazón siempre te busque. esperanza nuestra sálvanos.

Así mi memoria no te olvide, esperanza nuestra sálvanos.

Así mi entendimiento te conozca, esperanza nuestra sálvanos.

Así mi voluntad siempre te ame, esperanza nuestra sálvanos.

Así viva con miedo de agraviarte, esperanza nuestra sálvanos.

Así tú me enseñes y corrijas, esperanza nuestra sálvanos.

Así mi pecho sea tu trono, esperanza nuestra sálvanos.

Así en tus pies halle mi descanso, esperanza nuestra sálvanos.

Así tú me ampares en la muerte, esperanza nuestra sálvanos.

Así seas toda mi esperanza, esperanza nuestra sálvanos.

Oración: Rogámoste piadosísima Madre, que logremos la suerte de la esperanza de tu nombre; para que confiados, nuestros ruegos, merezcan tu favor, para vivir como quisiéramos en la hora de la muerte haber vivido, y acabar en paz. Amén.