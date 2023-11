Charlotte Caniggia apuntó contra Mariana Nannis: «Mejor tenerla lejos»

Charlotte Caniggia está cada vez más distanciada de su madre, Mariana Nannis. Y, a pesar de que la influencer intentó recomponer sus vínculos, luego de que su progenitora estigmatizara a su hermano, Alex Caniggia con un supuesto caso de autismo, la participante del Bailando 2023 la destrozó y se mostró muy decepcionada al respecto.

Durante una entrevista con «Intrusos» reveló: «Ella no está bien y entonces es mejor tenerla lejos. Porque una madre así no hace bien». Luego, sumó: «Yo la perdono, pero no quiero tener relación con ella porque no es muy buena. No es sano«. Después de estas palabras, Charlotte Caniggia habló de la última conversación que tuvo con su madre Mariana Nannis.

«Hablé con ella el Día de la Madre y no fue una charla muy linda. La saludé, y empezó a decirme cosas, me trató medio mal. Y no quiero tener más relación con ella. El problema es de ella», explicó.

Al mismo tiempo, también mencionó su opinión sobre el posteo de Nannis acerca de Alex: «Me parece re feo. Pero quizá ella está enojada porque mi papá conoció a la bebé. Pero no es la forma. Porque Alex no tiene nada que ver. Es re feo, porque hay gente que de verdad tiene estos problemas y no está bueno».

Por otro lado, Charlotte cerró haciendo referencia a su opinión sobre la relación entre Alex, su hermano, su padre Claudio Caniggia y Venezia, la hija del influencer. «Claudio visitó a Venezia y Alexlo tomó muy bien. Él está contento. Claramente es lindo que mi mamá o mi papá puedan conocer a la bebé», dijo y cerró: «Mi mamá todavía no la conoció. Pero Dios quiera que todo se pueda arreglar. Un bebé une, pero hay veces que las familias son un poco complicadas».