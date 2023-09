Dieron a conocer el motivo por el que Mariana Nannis está peleada con sus hijos

La relación entre Mariana Nannis y sus hijos, Alex y Charlotte Caniggia, se quebró y todo parece indicar que no hay vuelta atrás. La mediática cortó todo vínculo con ellos, en medio de una interna familiar feroz.

En el piso de Bien de mañana, el programa de El Trece, Gonzalo Nannis esbozó una teoría sobre por qué su hermana entró en un crudo enfrentamiento con sus hijos.

Cuál sería el motivo por el cuál Mariana Nannis está en guerra con sus hijos

“Los quiere dominar a todos”, afirmó, tajante, y señaló que Mariana comienza a mover sus fichas para intentar manejar a Alex y Charlotte o para oponerse a alguna de sus decisiones. “Te quiere dominar. Cuando se le van de las manos ciertas cosas…”, remarcó.

Gonzalo indicó que lo que más le duele a su hermana es la relación de Alex con Melody Luz, la madre de su hija, Venezia. “Alexander ya formó una familia y se la tiene que bancar. No le gusta la mujer de nadie. No le gustaba mi primera exmujer, no le gustaba la segunda. A ella no le gusta nadie”, exclamó.

Por último, el hermano de la mediática culminó con una frase tajante, que seguramente le traerá problemas. «No está bien de la cabeza, lo digo en serio», finalizó.