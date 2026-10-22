Chiche Gelblung fue homenajeado en los Martín Fierro de Radio: la frase final que emocionó a todos

Chiche Gelblung fue uno de los grandes protagonistas de los Martín Fierro de Radio 2026, aunque esta vez su presencia estuvo marcada por la emoción y el recuerdo. A poco más de un mes de su fallecimiento, el histórico periodista recibió un homenaje durante la ceremonia que reunió a las principales figuras de la radio argentina.

La gala se realizó el miércoles 21 de octubre en el Goldcenter de Parque Norte, donde se proyectó un video dedicado a la extensa trayectoria del comunicador, fallecido a los 82 años.

El momento estuvo acompañado por la voz de Rolando Graña, quien narró un texto que recorrió los aspectos más destacados de la carrera de Gelblung, desde sus investigaciones y entrevistas hasta su capacidad para instalar temas que marcaron la agenda mediática.

Según informó Agencia Noticias Argentinas (NA), el homenaje puso especial énfasis en la curiosidad, la intuición y el estilo provocador que caracterizaron al periodista durante más de cinco décadas.

El homenaje a Chiche Gelblung en los Martín Fierro de Radio 2026

Las imágenes proyectadas durante la ceremonia recordaron los distintos momentos de la carrera de Samuel “Chiche” Gelblung, una de las figuras más reconocidas del periodismo argentino.

El relato de Rolando Graña comenzó con una descripción de su personalidad profesional y de la manera en que construyó su lugar en los medios.

“Hombre primicia, hombre tapa, récord, intuición”, expresó el periodista al presentar a una figura que hizo de la búsqueda de noticias una marca personal.

El video también destacó la capacidad de Gelblung para adaptarse a diferentes formatos y épocas, desde las revistas y los diarios hasta la televisión y la radio.

Su carrera estuvo atravesada por entrevistas de alto impacto, investigaciones polémicas y una permanente búsqueda de historias capaces de despertar el interés del público.

Las palabras de Rolando Graña sobre Chiche Gelblung que marcaron la ceremonia

Uno de los pasajes más destacados del homenaje fue la referencia a la forma en que Gelblung entendía el oficio periodístico.

El texto recordó que Chiche nunca dejó de hacer preguntas, incluso en los momentos más difíciles de su vida.

“Preguntó, cuestionó, desnudó”, señaló la narración, que también incluyó una reflexión sobre el lugar del periodismo frente a los cambios tecnológicos y las condiciones actuales de trabajo.

El homenaje repasó además algunas de sus entrevistas más recordadas, entre ellas sus encuentros con dirigentes políticos como Javier Milei y Cristina Fernández de Kirchner.

La intención fue retratar a un periodista que no se caracterizaba por evitar las preguntas incómodas y que convirtió su estilo directo en una de sus principales señas de identidad.

Chiche Gelblung y una trayectoria que dejó huella en el periodismo argentino

A lo largo de su carrera, Chiche Gelblung construyó una identidad periodística reconocible, marcada por la búsqueda de primicias, la curiosidad y la capacidad para detectar historias que luego adquirían gran repercusión.

Su trabajo se desarrolló en distintos medios y formatos, y su figura se convirtió en una referencia tanto para colegas como para nuevas generaciones de comunicadores.

Durante el homenaje también se recordó su fortaleza frente a los problemas de salud que atravesó en sus últimos años y su decisión de mantenerse vinculado al periodismo.

“Se cayó varias veces y jamás se derrumbó”, expresó la voz de Graña en uno de los fragmentos más emotivos del video.

La frase resumió el espíritu del reconocimiento: recordar no solamente al profesional que construyó una extensa trayectoria, sino también a una personalidad que mantuvo su interés por la actualidad hasta el final de su vida.

La frase final del homenaje a Chiche Gelblung que resumió su legado

El video concluyó con una reflexión sobre la relación entre la vida de Gelblung y el oficio al que dedicó gran parte de su historia.

“Chiche demuestra que periodista no sólo se nace, sino que también se muere”, expresó Rolando Graña en el cierre del homenaje.

La frase buscó sintetizar una carrera en la que el periodismo fue mucho más que una profesión.

A un mes y medio de su fallecimiento, los Martín Fierro de Radio 2026 recordaron a Chiche Gelblung como una figura que dejó una marca profunda en los medios argentinos, con un estilo propio que despertó admiración, críticas y debates a lo largo de varias décadas.

Su nombre volvió a ocupar un lugar central en una ceremonia dedicada a reconocer a quienes hacen radio, esta vez a través de un homenaje que recuperó su pasión por preguntar, investigar y contar historias.