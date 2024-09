Cómo lavar el pelo teñido para mantenerlo saludable

Lavarse el pelo sin teñir es mucho más simple ya que, un pelo sin tintura no necesita demasiados cuidados. En cambio, cuándo el pelo es teñido, hay que tener en cuenta algunos factores para cuidarlo y mantenerlo saludable.

Las cinco claves para lavarlo y que no se arruine el color

1. Encontrar un champú y acondicionador adecuado

Lo primero es usar un champú y acondicionador que lo proteja el pelo teñido. Hay muchos productos que afirman que ser seguros para el color, pero la mejor manera de saberlo es viendo los ingredientes y revisar si contienen sulfatos. Lo ideal es que el producto se ajuste a las necesidades particulares.

Algunos coloristas profesionales recomiendan esperar tres días después de haber hecho el proceso.

2. Lavar cuando esté sucio

Lo ideal es lavase el cabello cuándo sea absolutamente el momento de hacerlo, porque el lavado excesivo puede provocar que el color se desvanezca. La mejor manera de saber si realmente es hora de limpiar la suciedad es mirar el cuero cabelludo. A medida que se acumula el aceite natural, tu cabello puede verse enmarañado, grasiento o brillante, pero no de una buena manera brillante.

3. Masajear al lavar

Masajear el cuero cabelludo con las yemas de los dedos (no con las uñas) ayuda a eliminar el aceite y eliminar la acumulación de producto. Muchas personas están acostumbradas a los champús súper burbujeantes, pero la mayoría de los champús protectores de color solo tienen una espuma modesta. Esto se debe a que las burbujas grandes generalmente indican que el champú contiene sulfatos, un ingrediente que no muy seguro para el color. Por lo tanto, no te preocupes si mientras masajeas con tu champú protector de color, no hay muchas burbujas, todavía estás obteniendo una limpieza igualmente efectiva.

4. No «enjuagar y repetir»

Si se usa correctamente, la mayoría de los champús deberían ser lo suficientemente efectivos para hacer el trabajo en el primer intento. Entonces, después del champú, enjuagar con agua tibia a fría y seguir directamente con el acondicionador. ¿Por qué no agua caliente? El agua caliente tiende a causar un desvanecimiento rápido del color, ya que el calor abre la cutícula del cabello. Simplemente bajar la temperatura un poco al enjuagar. Lo ideal es mantener el acondicionador fuera de las raíces y colocarlo en las puntas. Dejarlo actuar durante 2-10 minutos, o 20 si se necesitas hidratación adicional. Y al igual que su champú, enjuaga con agua tibia a fría.